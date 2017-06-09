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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Düzce'de

- "Bugünlerde hem dünyada hem de Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor. Aramızın iyi olduğu, dost ve kardeş ülkelerin bulunduğu coğrafyada birtakım sıkıntılar oluyor. Bunları inşallah hep beraber aşacağız. Dostlarımızı yalnız bırakmayacağız, onlara yardımcı olacağız. Problemlerin çözümlerinde katkı sağlayacağız"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Düzce'de

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, dünyanın değişik coğrafyalarındaki problemlerin çözümüne katkı sağlayacaklarını belirterek, "Bugünlerde hem dünyada hem de Türkiye'de önemli gelişmeler oluyor. Bunları inşallah hep beraber aşacağız. Dostlarımızı yalnız bırakmayacağız, onlara yardımcı olacağız. Problemlerin çözümlerinde katkı sağlayacağız." dedi.

Çilimli ilçesindeki Kapalı Pazar yerinde AK Parti İlçe Teşkilatınca düzenlenen iftar programına katılan Özlü, buradaki konuşmasında, ramazan ayının yarısına gelindiğini söyledi.

Bugünlerde hem dünyada hem de Türkiye'de önemli gelişmeler olduğunu anlatan Özlü, "Aramızın iyi olduğu, dost ve kardeş ülkelerin bulunduğu coğrafyada birtakım sıkıntılar oluyor. Bunları inşallah hep beraber aşacağız. Dostlarımızı yalnız bırakmayacağız, onlara yardımcı olacağız. Problemlerin çözümlerinde katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Düzce ve Çilimli'de yapılan yatırımları takip ettiklerini aktaran Özlü, "Çilimli ve Düzce'de daha önce söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Projelerimizi tek tek takip ediyoruz. İnşallah bunların bir kısmının yakın zamanda gerçekleştiğini hep birlikte göreceğiz. Bunlar, uzun yıllardır takip ettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız projeler. Bunları inşallah hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, konuşmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen bisiklet dağıtımı çerçevesinde ilköğretim öğrencilerine bisiklet hediye etti.

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