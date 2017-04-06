Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin hamle yapmasını, sıçramasını, hızla büyümesini istediklerini belirterek, "Dolayısıyla mevcut sistemde bir yenilik yapmak istiyoruz. İşte 16 Nisan'da oylayacağımız metin, Türkiye'nin sıçramasına, hamle yapmasına, büyümesine katkı sağlayacak olan yasal düzenlemedir." dedi.

Partisinin Gölyaka İlçe Teşkilatınca kent meydanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Özlü, 16 Nisan'da oylanacak 18 maddenin her birinin, birbirinden daha değerli ve önemli olduğunu söyledi.

Halk oylamasının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Özlü, "Tarihsel bir süreç yaşıyoruz. Burada Türkiye'nin daha güçlenmesi, büyümesi, bölgesinde bir güç olması... Haksızlığa 'dur' demesi bakımından Türkiye'nin güçlü olması lazım. Türkiye'nin gücüne güç katacak olan bu 18 maddeyi sizlerin oylamasına sunacağız. Bu 18 maddeden sadece bir tanesi bile 'evet' demek için yeterlidir." diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için 18 maddelik teklif getirdiklerini belirten Özlü, şöyle devam etti:

"Muhalefet ne diyor, 'Hayır' diyor. Peki 'Gel beraber anayasa yapalım' ona da 'Hayır.' Teklifin ne, sen ne söylüyorsun? Bu da ortada yok. Bir şeye 'Hayır' diyorsanız karşısındakinin farklısını söylemeniz lazım. Bir teklif var, 'Hayır, olmaz' diyorsan, 'Daha iyisi budur' demelisin. Türkiye'deki muhalefet çözüm üretmiyor, problem üretiyor. Ana muhalefeti yönetenler, siyasi kadro, Ankara'dakiler, genel başkan, yardımcıları ve merkez karar yönetim kurulu üyeleri ortaya bir çözüm önermiyorlar, bir teklif getirmiyorlar, her şeye 'Hayır' diyorlar. Her şeye 'Hayır' demek çözümsüzlük üretmektir. Yani çözüm sunmuyorsun."

Özlü, çözüm üretmeyen, yenilik getirmeyen, sorunları çözmeyen bir siyasi kadronun iktidara gelme şansının bulunmadığını dile getirdi.





- "16 Nisan bir reformdur"

AK Parti olarak Türkiye'nin sıçrama yapması, hamle yapması için 2002'den beri çalıştıklarını vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok önemli reformları hayata geçirdik. Reformlar yaptık. Aslında 16 Nisan'daki anayasa oylaması da çok ciddi bir reformdur, bir inovasyondur. Türkiye 2002'de az gelirli bir ülkeyken 2017'de orta-yüksek gelir seviyesine sahip bir ülke haline geldi. Bunu biz yaptık. 3 bin dolarlardan 10 bin dolarlara geldik. Şimdi ikinci bir hamle ve sıçrama yapmak istiyoruz. Türkiye'nin hamle yapmasını, sıçramasını, hızla büyümesini istiyoruz. Dolayısıyla mevcut sistemde bir yenilik yapmak istiyoruz. İşte 16 Nisan'da oylayacağımız metin, Türkiye'nin sıçramasına, hamle yapmasına, büyümesine katkı sağlayacak olan yasal düzenlemedir."





- "Kendi silahımızı, tankımızı kendimiz yapıyoruz"

Terör örgütlerinin eylem birliği içerisinde Türkiye'ye karşı terör eylemleri gerçekleştirdiklerini anlatan Özlü, şunları söyledi:

"En son kendi gücümüzle Suriye'de bir operasyon gerçekleştirdik. Son 2 aydır terör olayları ve bir olayla karşılaşmıyoruz çünkü bunların yuvalarına, inlerine girdik. Bunu kendi gücümüzle yaptık, kendi silah gücümüzle, milli sanayimizle yaptık. Eskiden böyle bir şey yapmaya kalksak bize ambargo koyarlardı. 'Suriye'ye giremezsin, orada benim tankımı, silahımı kullanamazsın.' derlerdi. Bakın, bir tek ses çıktı mı? Çıksa ne olacak, zaten biz yapıyoruz. Kendi silahımızı, tankımızı kendimiz yapıyoruz. Türkiye'nin güçlü bir ülke olması lazım. Türkiye'nin büyümesi ve bölgesinde söz sahibi bir ülke olması lazım. Bu sebeple 16 Nisan'da sizlerden 'Evet' oyu istiyoruz. Vereceğimiz her bir 'Evet' oyu, Türkiye'nin hızla büyümesi, kalkınması, güçlenmesi için duvara koyacağınız bir tuğladır, taştır."

Özlü, konuşmasının sonunda ilçeye yapılması düşünülen yatırımlardan bahsederek meydanda toplanan vatandaşlarda "Evet" oyu vermeleri için destek istedi.

Mitinge, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, ilçe teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



