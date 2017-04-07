Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

SAKARYA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Dün gece sabaha karşı Amerika tarafından Suriye'ye karşı yapılan operasyonu olumlu karşılıyoruz, geç kalınmış bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Keşke bu operasyon, bu müdahale yıllar önce olabilseydi." dedi.

Sakarya'da Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan sentetik iplik fabrikasının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Özlü, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü, daha da büyüyeceğini söyledi.

Türkiye'nin geçen yıl içerideki ve çevredeki olaylara karşın yüzde 2,9 büyüdüğünü anımsatan Özlü, "Geçen sene 7. çeyrekte yüzde 4,5, 2. çeyrekte yine 4,5, üçüncü çeyrekte menfur bir hadise sebebiyle eksi yüzde 1,8 küçülme oldu. Toplamda baktığımızda Türkiye'nin geçen seneki büyüme oranı, Avrupa Birliğinin (AB) neredeyse iki katıdır. Şimdi 'ekonomide durgunluk oldu.' söylemleri vardı. Hükümet olarak tedbirleri aldık." diye konuştu.

Özlü, bunlardan birisinin küçük KOBİ'lerle ilgili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz KOSGEB eliyle yaklaşık 11 milyar lira tutarında bir krediyi, küçük işletmelerle buluşturuyoruz. Ben dün akşamki rakamları günlük takip ediyorum. Dün akşamki gerçekleşme oranı, yaklaşık 153 bin KOBİ bu krediden istifade etti, faydalandı, parasını aldı. Bize söylenen rakam da 3 milyar 750 milyon liradır. Kredi alacak olan KOBİ'lerimiz de var. Bunların işlemleri de sürüyor, bankalarımızla görüşüyorlar. Bazı KOBİ'lerimizden bu krediye ihtiyacı olmadıklarını ifade edenler oldu. Bunların yaklaşık 40 bine yakını henüz daha bankadan bile işlem başlatmadı. 460 bin 167 KOBİ, bu krediden faydalanacaktı. Yaklaşık 40 bini bankadan işlem başlatmadı.

Yine hükümetimizin aldığı başka bir tedbir, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile yaklaşık 250 milyar liralık bir krediyi sanayicimizle buluşturmaktır. Bunun da işlemleri devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde 16 Nisan'dan sonra ekonomi daha da canlanacak ve Türkiye büyümeye devam edecek. Büyümenin lokomotifi sanayidir. Sanayi büyüdüğü sürece Türkiye büyüyor. Sanayimizin de daha yüksek oranda büyüme hızına ulaşması, teknolojiyle mümkün. Az önce gezdiğimiz tesiste teknoloji kullanılıyor. Daha fazla üretimi, daha az maliyetle gerçekleştiriyor. Tesisi ülkemize kazandıranlara teşekkür ediyoruz."

- "Keşke bu operasyon, daha önce yapılsaydı"

İki gün önce Suriye'de biyolojik kimyasal silah kullanıldığını, onlarca, yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiğine dikkati çeken Özlü, bu vahşetin daha fazla sürdürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Özlü, "Bu vahşetin daha fazla sürmemesi için dünyanın güvenlik kuruluşlarının (NATO gibi, Birleşmiş Milletler gibi) daha fazla beklememesi gerekir. Dün gece sabaha karşı Amerika tarafından Suriye'ye karşı yapılan operasyonu olumlu karşılıyoruz, geç kalınmış bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Keşke bu operasyon, bu müdahale yıllar önce olabilseydi, Obama döneminde olabilseydi. Bu müdahalenin devam etmesini, bu katliamın durmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "17 Nisan'dan sonra güçlü bir 'evet'le ekonomiye daha da konsantre olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli de fabrikanın bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını temenni etti.

Türkiye'nin 2023 hedeflerinin olduğuna vurgu yapan Dişli, "Tüm dünya sıkıntılı dönemlerden geçiyor. 2008 krizinden sonra dünya ve özellikle Avrupa Birliği bu krizden bir türlü kurtulamadı. İngilizler'in AB'den ayrılmasından sonra 'AB'yi yaşatabilir miyiz?' tartışmasına geldiler. Ekonomik kriz nedeniyle ırkçı söylemler, yabancı düşmanlığı Avrupa'da aldı başını gitti. Ana akım partiler de sandalyelerini korumak için ırkçı ve yabancı düşmanlığı söylemlerine maalesef onlar da katılmaya başladı. DEAŞ nedeniyle Avrupa'da İslam düşmanlığı körüklendi." diye konuştu.

Dişli, son zamanlarda da Avrupa'da Türk düşmanlığının başladığını ve çifte standardın büyük boyutta göründüğünü dile getirdi.

Gezi olaylarından önce Türkiye'de faizlerin 3,65'lere düştüğünü anımsatan Dişli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O dönem Merkez Bankası, 'siyasi kriz geliyor.' diyerek faizleri yüzde 12'ye çıkardı, şimdi faizleri indiremiyorlar. 17-25 Aralık'ta devlete iş yapan sanayiciler tutuklama ve mal varlıklarına el koyma kararı, onu atlattık. Kobani 6-7 Eylül olayları, onu atlattık çukur siyaseti, onu atlattık 15 Temmuz'da altın vuruş yapma gayretleri... Tüm bu mücadelelerin içerisinde gerek dünyada gerek bizdeki sıkıntılar, üstüne üstük Suriye, Irak kriziyle bir türlü ekonomiye konsantre olamadık. 16 Nisan sonrası inşallah, 17 Nisan sabahı başarılı şekilde referandumu atlatırsak, hızla ekonomiye konsantre olacağız."

Daha sonra protokol üyeleriyle fabrikanın açılışını gerçekleştiren Bakan Özlü, fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Fabrika gezisi basına kapalı gerçekleşti.

Açılışa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Vali Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, belediye başkanları, fabrika yetkilileri ve iş dünyasının temsilcileri ile çalışanlar katıldı.



