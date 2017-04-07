Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

SAKARYA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "16 Nisan Türkiye için bir inovasyondur, bir yeniliktir, yenilenme olmadan büyüme olmaz, güçlenme olmaz." dedi.

Kaynarca ilçesinde AK Parti ilçe binası ve katlı otopark temel atma törenine parti otobüsüyle gelen Özlü'yü, ilçe girişinde partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Açılış programında konuşan Özlü, Türkiye'nin 2002'de düşük gelir seviyesine sahip bir ülkeyken, bugün ülkenin orta yüksek gelir seviyesine sahip bir ülke haline geldiğini söyledi.

Ülkeye yollar, köprüler, liman ve hava alanları gibi birçok yatırım yapıldığını ifade eden Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Kaynarca değil, Türkiye dönüşüyor, Türkiye güçleniyor. Büyüyen, yükselen, gelişen Türkiye'ye milletimizin ihtiyacı var. Suriye'de kaç yıldır binlerce insan öldü. Binlerce insan Suriye'yi terk etti. Binlerce insan da göçmen, mülteci olarak yaşıyor. Dünyadaki güvenlik teşkilatlarından hiç ses çıkmıyor. Ne NATO'da, ne Birleşmiş Milletler'de ne de AGİD'de bir hareket var. Türkiye kendi gücüyle kendi imkanlarıyla silahlı kuvvetleriyle Suriye'de bir operasyon yürüttü. Fırat Kalkanı Operasyonu'nun ilk kısmı tamamlandı. Kaç aydır Türkiye'de terör örgütü eylemlerini görmüyoruz çok şükür. İnlerinde askerimiz bunlara gereken dersi verdi."

Özlü, güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu ve güçlü Türkiye'nin zayıf yönetimlerle olamayacağını belirtti.

Güçlü Türkiye'nin, güçlü yönetimlerle olacağını dile getiren Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük devlet adamlarının büyük yetkileri olur. Biz büyük devlet olmak istiyoruz. 16 Nisan'da bir paketle sizin huzurunuza geliyoruz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin daha hızlı, daha çevik, daha atak bir ülke olarak yoluna devam edeceğini göreceğiz. 16 Nisan Türkiye için bir inovasyondur, bir yeniliktir, yenilenme olmadan büyüme olmaz, güçlenme olmaz. Hem kendimizi hem ülkemizi hem de bulunduğumuz şehri yenileyeceğiz. Sizden 16 Nisan'da güçlü bir destek bekliyoruz."

Bakan Özlü, daha sonra Söğütlü 3. OSB'deki bazı fabrikaları ziyaret etti, 3. OSB Atık Su Projesi'nin temel atma törenine katıldı.



