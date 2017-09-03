Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Arakan'da Müslümanlarla alakalı bir katliam var. Dünyaya ve İslam ülkelerine nazaran en fazla Türkiye'nin sesi çıkıyor. En fazla Türkiye itiraz ediyor. Adaletsizlik ve haksızlıklara karşı Türkiye itiraz ediyor." dedi.

Özlü, kentteki programları çerçevesinde Yığılca ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Burada bir konuşma yapan Özlü, bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin sanayide ve teknolojide sıçrama yapması için çok çalıştıklarını vurgulayan Özlü, şöyle konuştu:

"Türkiye inşallah, bölgesinde önemli bir güç, dünyada da önemli bir küresel oyuncu olacak olan bir ülke. Zaten şu andaki pozisyon da bunu ifade ediyor. Çevremizde olan olaylara, haksızlıklara, adaletsizliklere sessiz kalmıyoruz. Arakan'da Müslümanlarla alakalı bir katliam var. Dünyaya ve İslam ülkelerine nazaran en fazla Türkiye'nin sesi çıkıyor. En fazla Türkiye itiraz ediyor. Adaletsizlik ve haksızlıklara karşı Türkiye itiraz ediyor."

Dünyanın her tarafında adaletsizlik olduğunu belirten Özlü, buna karşılık Birleşmiş Milletler'in (BM) etkin çalışmadığını ifade etti.

"Bu kuruluşun çok etkin görev yaptığını söyleyemeyiz." diyen Özlü, şunları kaydetti:

"Genel Kurulda, bütün güçlü devletlere, bütün güçlü milletlere karşı yüksek sesle 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Türkiye'dir. Bunu söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu söz, yüzyıla damgasını vuracak olan bir sözdür. Dünyanın egemenleri karşısında, 5 büyükler var, her şeye onlar karar veriyor. Bunların karşısına çıkıp 'dünya 5'ten büyüktür' demek, yüzyıla damgasını vuracak tarihi bir sözdür. Bunu herkes söyleyemez. Bunu yürekli insanlar söyler. Bunu söyleyecek insanlar, adalet duygusu ve vicdanı olan liderler bunu söyleyebilir."

Özlü, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını kaydederek, "Türkiye zor bir coğrafyada. Türkiye'nin zorlukları var, bölgenin zorlukları var. Buna rağmen Türkiye, geçen ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme gösterdi. Türkiye'nin büyümesi, dünyadaki ilk 5 ülke arasındadır. Dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasında Çin, Hindistan, Endonezya ve Türkiye var. Yine ikinci çeyrekte Türkiye'nin büyüme rakamları yüzde 5'in üzerinde olacak. Dolayısıyla Türkiye büyüyecek, güçlü bir ülke olacak. AK Parti'nin siyasi kadroları, Türkiye'nin büyümesi, güce katlaması ve bölgesinde söz sahibi olması için canla başla çalışıyor. Çalışmaya devam edeceğiz, daha çok çalışacağız, daha büyük işler yapacağız." değerlendirmelerinde bulundu.