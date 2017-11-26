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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Helal sektörü artık küresel bir sektör

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, helal sektörünün, artık küresel bir sektör olduğunu söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Helal sektörü artık küresel bir sektör

İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 12'nci Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Özlü, helal sektörünün, artık küresel bir sektör olduğuna dikkati çekerek, "İslam kardeşliğinin, küresel alanda somutlaşmış halidir. Bu anlamda, bizim bütün gayretimiz; helal ürünler konusunda bir farkındalık oluşturmaktır. Bu farkındalığı hep birlikte oluşturacağız." diye konuştu.

Özlü, Müslümanların, bu taleplerinin, güvenilir kurum ve organizasyonlar tarafından hayata geçirilmesini beklediğini dile getirerek, "Helal konusunda, 400’ü aşkın logo ile yapılan belgelendirmeler; üzerimize düşen manevi sorumluluğu daha da arttırmaktadır. İslam dünyasının, bütün alanlarda etkinliğini artırması gerekmektedir. Dünyada üretilen zenginlikten, daha yüksek miktarda pay almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Helal sektörünün, inkar edilemez bir ihtiyacın ve gerçekçi taleplerin sonucunda ortaya çıktığının altını çizen Faruk Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"O ihtiyaç; dinimize ve inancımıza uygun yaşama ve tüketme ihtiyacıdır. Bugünün küresel dünyasında; kadınıyla, erkeğiyle, iş adamlarıyla, işçileriyle, girişimcileriyle, öğrencileriyle, Müslümanlar her yerdedir. Dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanların özellikle gıda, kozmetik ve sağlık ürünlerine yönelik talepleri; bize göre en doğal insan hakkı talebidir. Dolayısıyla helal ürün; bir yanıyla inanca saygı, diğer yanıyla insan haklarına saygı temelinde ele alınmalıdır."

Muhabir: Handan Güneş

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