Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Aslan, Düzce'de

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan Aslan, Üretim Reform Paketi'ne ilişkin, "Bu kanun hem sanayicilerin hem de esnafın önündeki çok ciddi engelleri kaldıran bir kanundur." dedi.

Düzce Valiliği'nde düzenlenen "Sanayi Sitelerinin Taşınması ve Coğrafi İşaret Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen Aslan, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Aslan, bakanlık olarak yaklaşık iki yıldır çalıştıkları "Üretim Reform Paketi"nin TBMM'den geçtiğini anımsattı.

Aslan, paketin sanayici ve esnaf için yapıldığını ifade ederek, "11 bakanlığı ve 4 kurumu ilgilendiren, 17 kanun ve 4 KHK değişikliği ile 100 maddeden oluşan kanun kabul edildi. Değişikliğin tek özel amacı, esnafın ve sanayicinin önündeki engelleri kaldırmaktı. Bu kanun, sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. 100 maddenin hayata geçirilip, iş yerlerine kazandırılması gerekiyor. Bu kanun, hem sanayicilerin hem de esnafın önündeki çok ciddi engelleri kaldıran bir kanundur." diye konuştu.

Sanayi tanımının, yıllar sonra tekrar değiştiğine işaret eden Aslan, şunları kaydetti:

"Önceden sadece madde, yarı mamul madde veya ham madde üzerinde yapılan değişikliklere sanayi işleri derken, 21. yüzyılın içine baktığınızda artık makinenin tek başına yapılmış olması yeterli değil. Eğer siz onun içine bilişimi ve yazılımı koymadığınız sürece, ne kadar hassas makine olursa olsun, onun çok fazla anlamı yok. Dolayısıyla makinelere anlam kazandıran yazılım işi ile uğraşan vatandaşlarımızın kurmuş olduğu şirketler grubuna da artık sanayi diyeceğiz."

Aslan, şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Sanayi sitesi içerisindeki esnaf ve sanayicimizin mağdur edilmeden yeni yerine taşınması da en hassas olduğumuz konu, sağlıklı, her türlü imkanı bulunan koşullarda hayatlarını sürdürmeliler. Hem memnuniyeti sağlamak ama asıl önemli olan, sanayi sitelerindeki tacirin yeni sanayi sitesine geçerken evrilmesini sağlayacak bir proje. Şu anda 30-40-50 metrekare yerlerde çalışıyor esnafımız. Ama oraya geçerken alan büyümesinin yanında yapmış olduğu üretimi geliştirmenin yollarını da arayacağız. Bu anlamda da üniversite ve sanayicimizin işbirliği çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.