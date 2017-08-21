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"Bilim ve Eğitim-Öğretim Dili Türkçe" paneli

- TÜBA Başkanı Prof. Dr. Acar: - "Böyle giderse çok uzun olmayan bir vadede, belki biz görmeyeceğiz ama bizim torunlarımızın yaşadığı dönemde, bugünkü biçimiyle Türkçe bile bulamayacağız" - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Örs: - "Türkçe hiç kimsenin insafına terk edilemeyecek kadar önemli bir husustur"

KARAMAN (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "Böyle giderse çok uzun olmayan bir vadede, belki biz görmeyeceğiz ama bizim torunlarımızın yaşadığı dönemde, bugünkü biçimiyle Türkçe bile bulamayacağız." dedi.

Karaman'da TÜBA ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından, Türk Dil Kurumu (TDK), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Necmettin Erbakan Üniversitesinin desteğiyle "Bilim ve Eğitim-Öğretim Dili Türkçe" konulu panel düzenlendi.

Acar, KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, milli kimliğin oluşumunda Türkçenin birinci faktör olduğunu söyledi.

Dil konusunda yaşanan gelişmelere değinen Acar, "Böyle giderse çok uzun olmayan bir vadede, belki biz görmeyeceğiz ama bizim torunlarımızın yaşadığı dönemde, bugünkü biçimiyle Türkçe bile bulamayacağız. Bu bazılarına abartılı gelebilir ama şu anda üniversiteyi bitirmiş ortalama birinin ifade ve yazışmalarında bin kelimeyi bile bulmayan bir dağarcıkla bu işleri yapmaya çalıştığını hesaba katarsak, aslında durumun vahametini görmek için bu bile yeterli." diye konuştu.

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin de dilin bir beyin faaliyeti olduğuna işaret etti.

"Kriz, sıkıntı anlarında her şey o sıkıntıya cevap vermeye yönelik olur. Sıkıntı bittikten sonra 'Biz asıl işimizi unuttuk ve kaçırdık' dememek için her zaman dilimizle ilgilenmemiz lazım." ifadelerini kullanan Kaçalin, şöyle devam etti:

"Çöpler toplanmadığı zaman katı atıklar çok mühimdir. Elektrik kesildiği zaman enerji çok mühimdir. Kıtlık olduğu zaman gıda çok mühimdir. Ama her şey var ve rahatsak o zaman sağlığın ve bilimin, sanatın devam etmesi mühimdir. Sağlık yoksa bir şeyler üretemeyiz. Biz de kendi istikametimizde, öbürlerini küçük görmeden ama kendi çizgimizde 'Bizimki birinci noktadadır, birinci derecededir' demek için buradayız."

- "Böyle bir yok oluşa terk edemeyiz"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ise dilini yitiren toplumların beraberinde kimliklerini de kaybedebileceğini ifade etti.

Türkçenin yakın gelecekte yabancı dillerin tehdit ve tehlikesi altında olduğunu dile getiren Örs, "Kimilerince bu küçük görülmekte, önemsiz sayılmakta veya 'Aman ne olacak' denmektedir. Biz elbette Türkçe sevdalıları, Türkçeye değer veren insanlar olarak Türkçemizi böyle bir başıboşluğa, böyle bir yok oluşa terk edemeyiz. Türkçe hiç kimsenin insafına terk edilemeyecek kadar önemli bir husustur." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, panelde akademisyenler Türkçe üzerine sunumlarını yaptı.

Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, akademisyenler ve davetliler katıldı.

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