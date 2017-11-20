İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, tarihte bilimi ihmal etmiş ülkelerin kendi sonlarını hazırladıklarını belirterek, "Tarih boyunca baktığımızda yapılan analizler sonucunda bilimde ileri olan ülkeler hem askeri hem de ekonomik üstünlük sağlıyorlar. Bilimi ihmal edenler, üstün ve tek süper güçlerse de bu üstünlüklerini kaybediyor. Bilimi ihmalin neticesi kesin hüsrandır. Bilimi ihmal etme şansımız yok." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yürütülen Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Laboratuvarı (KAİHL-LAB) törenle açıldı.

Açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Kavranoğlu, çocukların bilime ilgi duyması ve insanlığın ihtiyaçlarına cevap aramasının gurur verici olduğunu söyledi.

Projenin geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi adına önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Kavranoğlu, "Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bu yönde bir bilinç olması, okul yönetiminin böyle bir laboratuvarı kurması, bu konuda gençlerimize imkan sağlaması takdire şayan. Bizim arzu ettiğimiz güçlü Türkiye'nin, gelişmiş kalkınmış Türkiye'nin gelecekteki en iyi bilim insanları işte bu gençlerden çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kavranoğlu, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca baktığımızda yapılan analizler sonucunda, bilimde ileri olan ülkeler hem askeri hem de ekonomik üstünlük sağlıyorlar. Bilimi ihmal edenler, üstün ve tek süper güçlerse de bu üstünlüklerini kaybediyorlar. Bilimi ihmalin neticesi kesin hüsrandır. Bilimi ihmal etme şansımız yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bilime çok önem veriyor. 2002’den beri milli eğitime ayırdığımız bütçe rekor kırıyor. Yapmamız gereken ve yapacağımız çok şey var. Onlarca yılın ihmal edilmişliğini tamir etmemiz lazım. Dünyada bilim konusundaki yarış çok hızlı. Dolayısıyla sistematik olarak bilimde daha ileri gitmek, savunma sanayilerini, sağlık teknolojilerini, yazılım teknolojilerini güçlendirmek gerekiyor. Bu şekilde ancak Türkiye arzulanan 2023, 2053 büyük hedeflerine ulaşmış olacak. Bugün dünyada en güçlü ülkeler en çok doğal gazı, petrolü olan ülkeler değil bilimde en güçlü olan ülkeler. Dolayısıyla gençlerimiz bu bilinçle çalışacaklar ve inşallah Türkiye de layık olduğu yere gelecek."

Proje koordinatörü Vedat Genç, gençlerin araştırmacı ruhunu ortaya çıkarmak, bilimsel araştırmalara yönlendirmek ve ülkenin teknolojik kalkınmasına katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Genç, laboratuvarın çevre okullara da fayda sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Laboratuvarda yazılım, robotik ve endüstriyel tasarım olmak üzere üç farklı kurs verilecek. Yazılım kursunda 'cc++' yazılım dili, robotik kursunda 'arduino' kodlama dili, endüstriyel tasarım kursunda ise 'solidworks' programları öğretilecektir. Dersler, kur sistemiyle başlayacak olup her bir kur 2 ay sürecektir. Her ders için 3 kurluk bir eğitim programı planlanmıştır. Eğitimler sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım sertifikası verilecektir. Eğitim programlarına katılan öğrencilerden, bir proje yaparak mezun olma şartı aranacaktır. Ayrıca öğrencilerin hazırladıkları projeler öğretmenleri tarafından değerlendirilerek, en iyi uygulamalar geliştirilecek ve başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli kurumların düzenlediği proje yarışmalarına katılmaları sağlanacaktır. Özet olarak proje sonunda gençlerimiz yazılım, robotik ve endüstriyel tasarım noktasında proje üretebilecek düzeye gelebileceklerdir."

Kartal İmam Hatip Lisesi Müdürü Mitat Tekçam da laboratuvarla, okulun yeni projeler üreteceğini ifade ederek, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kavranoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Kavranoğlu ile beraberindekiler laboratuvarı gezdi.

Bu arada Romanya'da düzenlenen "Robochallenge" yarışması "Freestyle" kategorisinde birincilik elde eden 11. sınıf öğrencisi Musa Sadık Ünal ve 10. sınıf öğrencisi Abdurrahman Emirhan Ünal'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Kavranoğlu tarafından umre ziyareti ödülü verildi.