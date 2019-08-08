Bilinçli tarım verimi yükseltti

GÜBRETAŞ’ın iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma kapsamındaki kalite ve verimliliği artırmaya yönelik örnek uygulamaları sonucunda, Konya Altınekin’deki ayçiçeği tarlasında hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildi.



GÜBRETAŞ açıklamasına göre, şirket, ayçiçeğinde kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Konya’nın Altınekin ilçesinde yaptığı örnek uygulamanın sonuçlarını, düzenlediği Hasat Günü etkinliğiyle bölgedeki üreticiler ve tarım paydaşları ile paylaştı.



Son yıllarda ağırlık verdiği Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği “bitkiye ve bölgeye özel” gübre çeşitleri ile ülke tarımının geleceği için katma değer üreten şirket, Türkiye’nin farklı illerinde yaptığı deneme ekimleriyle de bilinçli tarım konusundaki çalışmalarını yaygınlaştırıyor.



Altınekin ilçesindeki model üretim alanı çalışmasında toprak analizi sonuçları, arazi yapısı ve iklim şartları gibi tarımsal üretimi etkileyen faktörler dikkate alınarak geliştirilen bitki besleme programı uygulandı. Bu uygulamaların sonucunda hem verim hem de kalite açısından Türkiye ve bölge ortalamasına göre daha yüksek bir sonuç elde edildi.



Açıklamada yer verilen TÜİK verilerine göre, Türkiye’nin son 10 yıllık sulu ayçiçeği tarımı verim ortalaması dekar başına 365 kilograma (kg) yakın olurken, Konya bölgesinde geçtiğimiz yıl bu oran 411 kilogram olarak gerçekleşmişti.



GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendisleri gözetiminde geçen sonbahardan itibaren örnek uygulamanın yapıldığı Altınekin’deki ayçiçeği tarlasında ise dekar başına 500 kg’nin üzerinde ürün elde edilmesi hedefleniyor. Bölge ortalamasına göre ise yüzde 20, Türkiye ortalamasına göre ise yüzde 40 üzerinde verim artışı elde edilmesine katkı sağlayan GÜBRETAŞ, bitkiye ve bölgeye özel gübreleriyle tarımsal üreticilere destek olarak tarım sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor.



"Bilinçli tarım uygulamalarıyla bölge ortalamasına göre daha yüksek verime ulaştık"’



Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, ‘’Ayçiçeği ülkemiz için önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Yağ bitkilerindeki üretim açığımızı kapatmak için yaygınlaştırılması gereken bir üründür. Bu anlamda Konyalı üreticiler ayçiçeği üretiminde diğer bölgelere göre hem verim hem de kalite açısından oldukça güzel sonuçlar alıyor. Biz de bu sonuçlara katkıda bulunarak bilinçli üretici faaliyetleri ile daha ileri taşıdık. Bilinçli tarım uygulamalarıyla bölge ortalamasına göre daha yüksek verime ulaştık’’ ifadelerini kullandı.



Açıklamada, Hasat Günü etkinliğinde bölgedeki ayçiçeği üreticilerinden uygulamanın yapıldığı tarlanın sahibi Mustafa Kağnıcıoğlu’nun da görüşlerine yer verildi.



10 dekarlık tarlada önce toprak analizi yapıldığını ve buna göre uzman ziraat mühendisleri tarafından kendisine bir program sunulduğunu belirten Mustafa Kağnıcıoğlu, “O programa uygun şekilde bakım ve gübreleme yaptık. GÜBRETAŞ ekibinin yakın ilgisiyle ayçiçeğindeki güzel değişimi de izledik. Ayçiçekleri daha canlı ve dirençli hale geldi. Burada GÜBRETAŞ’ın bitkiye özel ürettiği “13.24.12+10(SO3)+ME” gübresini kullandık. Bu civarda üreticilerin zengin içeriğinden dolayı ‘aşure’ adını verdiği bu gübre, tarlamıza bereket getirdi” değerlendirmesinde bulundu.



Uzman ekipten arazide destek



Deneme alanının planlanması ve takibinde görev yapan GÜBRETAŞ’ın uzman ziraat mühendisleri, arazide yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Araziden alınan toprak numunelerini GÜBRETAŞ laboratuvarında analiz ettikten sonra bu verilere göre gübreleme programı oluşturulup üretici ile paylaşıldığını aktaran ziraat mühendisleri, uygulamaların her aşamasında tarla sahibinin yanında olarak teknik desteği sürdürdüklerini belirttiler.



Üreticinin daha önceki yıllarda kullandığı klasik taban gübresi yerine GÜBRETAŞ’ın özel taban gübresi 13.24.12+10(SO3)+ME’nin kullanımının daha uygun olacağına karar veren uzman ziraat mühendisleri, yine analiz sonuçlarını dikkate alarak tabandan tek tip besleme yerine bitkinin ihtiyacı olan bitki besin maddelerini damla sulama sistemleri ve yapraktan uyguladılar.



Gübreleme yapılırken modern tarım uygulamalarına önem verildi. Özellikle sulama sistemi olarak damlama sulama sistemleri kullanılırken bitkiye yapraktan besleme yapılması da gelişime önemli katkı sağladı. Yapılan modern tarım uygulamaları, bu tarladaki verim ve kaliteyi de yükseltti.



Bilinçli tarım için mutlaka toprak analizi yapılmasını öneren GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri, yapılan analiz sonucunda verilen gübreleme tavsiyelerine uyulması ve gübre tedariklerinin toprak analizi sonuçlarına göre yapılması gerektiğini ifade etti. Programın sonunda ayçiçeği tarlası saha incelemesi sırasında ziraat mühendisleri tarafından üreticilerin ve misafirlerin soruları da yanıtlandı.



Öte yandan, Hasat Günü etkinliğine Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanvekili Musa Takımcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu, GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek ile bölgedeki kooperatif yetkilileri, ziraat mühendisleri ve önder ayçiçeği üreticilerinden oluşan tarım paydaşlar da katıldı.