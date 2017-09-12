Bilirkişilerce tespit edilen

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planıyla ilgili 13 kişinin yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Bekir Bozdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan, İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ile Özel Harekat Daire Başkanı Turan Aksoy'un kaçırılma planları aracında ele geçirilen sanık eski kurmay yarbay Ali Bozgeyik hakim karşısına çıktı.

Darbe girişimine ilişkin beyanların yer aldığı hazırlık aşamasındaki ifadeleri kabul etmediğini belirterek savunmasına başlayan Bozgeyik, hukuka aykırı toplanan deliler nedeniyle tutuklandığını iddia etti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından, Jandarma Genel Komutanlığına atandığını, buradan da yurt dışı görevine gittiğini anlatan Bozgeyik, 11 Temmuz 2016'da Türkiye'ye dönüş yaptığını söyledi.

Van Asayiş Kolordu Komutanlığına tayini çıkan bir arkadaşıyla buluşmak için 15 Temmuz günü Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki sosyal tesislere gittiğini ifade eden Bozgeyik, karargah girişinde davanın sanıklarından eski binbaşı Tarık Görener ile karşılaştığını kaydetti.

Görener'in kendisine dönemin Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu'nun emriyle gece eğitimi yapılacağı bilgisini verdiğini belirten Bozgeyik, daha sonra Görener'in odasına giderek gece boyunca burada kaldığını öne sürdü.

İlerleyen saatlerde Görener'in Köroğlu’nun odasına gittiğini söyleyen Bozgeyik, "Tarık, komutanla görüşüp odaya geldi. Sözde sıkıyönetim ilan edildiğini, bu emre uyulmayacağını, bu gelişmenin sadece üst düzey subaylarla bilgi amaçlı paylaşılacağını söyledi. Bunun üzerine ben de ara ara dışarı çıktığımda darbe girişimine ilişkin karargahta bir hareket olmadığını gördüm." savunmasını yaptı.

Odasında bulunduğu sürece Görener'in birçok kez kendi telefonundan görüşmeler yaptığını söyleyen Bozgeyik, Mahkeme Üyesi Hakim Murat Yenikomşuoğlu'nun, "Tarık Görener neden senin telefonunu kullanıyor?" sorusuna, "Onun telefonu meşgulken ya da şarjı biterken benim telefonumu kullanıyordu." cevabını verdi.

- El yazısı notları hatırlayamadı

Tutuklandıktan 14 gün sonra Jandarma Okullar Komutanlığı otoparkındaki aracında yapılan aramalarda ele geçirilen el yazısı notlar ile kaçırılma planlarının kendisine ait olmadığını öne süren Bozgeyik, şöyle devam etti:

"30 Eylül tarihli bilirkişi raporu, el yazısının bana ait olduğunu söylüyor. Bu raporu kabul etmiyorum, kabul etmem mümkün değil. Tutuklu bulunduğum sırada Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirildim. El yazımla öz geçmişim ve birtakım şeyler yazdırıldı. Bana kumpas kurulduğunu anladım. Aradan zaman geçti, öz geçmişim dışında neler yazdığımı hatırlamıyorum. 3 Ağustos tarihli bir başka bilirkişi raporunda ise kriptolu iletişim sağlayan bir program kullandığım iddia ediliyor. Böyle bir program kullanmadım, yazışma yapmadım, yazışma yaptığım iddia edilen kişileri de tanımıyorum."

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, "Emniyet tarafından telefonuna Line programının yüklendiğini mi söylemek istiyorsun?" sorusuna "Bilmiyorum" diyen Bozgeyik, "Kaçırılma planları da mı sana yazdırıldı?" sorusu karşısında "Hatırlamıyorum" demekle yetindi.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin iddianamede yer alan tespiti de kabul etmeyen Bozgeyik, söz konusu programı daha önce görmediğini ve kullanmadığını iddia etti.

ByLock kullandığı belirlenen telefonuna, gözaltına alındığı sırada yetkisiz kişilerce el konulduğunu öne süren Bozgeyik, telefonun şu an nerede olduğu konusunda bilgisinin olmadığını savundu.

Saat 00.30'da Görener'in sıkıyönetim emrinin geldiğini söylemesiyle darbe girişiminden haberdar olduğunu iddia eden Bozgeyik, o gece darbecilerin kullandığı uçakların sesini duymadığını, uçuşlara ilişkin kendisine bilgilendirme yapılmadığını öne sürdü.

Darbe girişiminden bir gün önce Görener ile birçok kez görüştüğü tespit edilen Bozgeyik, HTS kayıtlarını görmediği için bu konuda daha sonra savunma yapmak istediğini kaydetti.

- ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi

Bozgeyik'in ardından savunma yapan sanık eski teğmen Ferhat Fışkın da darbe girişimi sırasında evinde olduğunu, gelişmeleri televizyondan takip ettiğini belirterek, "Meydana gelebilecek yeni darbe girişimini önlemek amacıyla 17 Temmuz 2016'da görev yaptım. Gözaltına alınana kadar normal mesaime devam ettim. 1 Ağustos 2016'da tutuklandım." dedi.

Bozgeyik'in aracında ele geçirilen notlarda isminin yer alması nedeniyle suçlandığını belirten Fışkın, adının neden listeye yazıldığı konusunda bir fikrinin bulunmadığını, Bozgeyik'i ise tanımadığını iddia etti.

ByLock kullandığına ilişkin iddianamedeki tespiti kabul etmeyen Fışkın böyle bir programı kullanmadığını savundu.

Mahkeme Başkanı Köksal'ın 11 Ağustos 2014'te ByLock kullandığının tespit edildiğini söylemesi üzerine Fışkın, "Yanlışlık olmuş olabilir, biri benden bağımsız kullanmış olabilir." iddiasında bulundu.



Duruşmaya ara verildi.







