Bilnet Okulları yatırımlarını Mersin Kampüsüyle sürdürüyor

MERSİN (AA) - Bilfen Şirketler Grubunun yeni okul markası Bilnet Okulları, kaliteli eğitimi birçok noktaya ulaştırma hedefi kapsamında Mersin Kampüsü'nün imzalarını attı.

Bilnet Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Bilfen Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ve Bilnet Okulları Üst Yöneticisi (CEO) Faruk Tatar’ın yanı sıra Bilnet Mersin Kampüs kurucularının katılımıyla gerçekleşen törende yeni yatırım için imzalar atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Bilnet Okulları'nı, Bilfen Şirketler Grubu’nun bilgi birikimi ve başarısını referans alarak kurduklarını belirterek, yeni okul markasıyla Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tatar da çocukları geleceğe hazırlamanın en iyi yolunun, alacakları eğitimin kalitesini artırmak olduğunu vurgulayarak, "Yeni dönemde Türkiye'nin 7 bölgesindeki 21 yerleşkemizle anaokulundan liseye kadar her seviyede eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Bilnet Okulları olarak eğitimde yarattığımız kaliteyi Türkiye’nin dört bir noktasına taşımak istiyoruz. 500 milyon liraya varan yatırımla eğitim kalitemizi memleketin dört bir yanına taşımanın yanında iş istihdamıda yaratarak Türkiye’nin ekonomisine katma değer yaratıyoruz." ifadesini kullandı.