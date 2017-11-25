BİMER'den istediği gelinlikle hayaline kavuştu

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de yaşayan 23 yaşındaki Seher Kızılkan'ın düğünü için Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yazdığı gelinlik kumaş talebi, olumlu karşılandı. BİMER'in, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bir modacıya diktirdiği gelinlik Kızılkan'a hediye edildi.

Payetli kumaştan gelinlik giyme hayali olan Kızılkan, gelecek yıl temmuz ayında yapılacak düğününde ailesine yük olmamak için BİMER'e gelinlik kumaş istediğini belirten bir mail attı.

Talebi değerlendiren BİMER yetkilileri, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla modacı Yaşariye Doğan'a diktirilen gelinlik evlilik hazırlığındaki genç kıza ulaştırıldı.

- Hayalleri gerçek oldu

Seher Kızılkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telli duvaklı gelinlik giymenin her genç kızın hayali olduğunu söyledi.

Gelecek yıl temmuz ayında evleneceğini ve yuva kuracağını belirten Kızılkan, şunları anlattı:

"Düğünüm için payetli kumaş istiyordum. Daha öncesinde birkaç televizyon programına yazdım. 'Programa katılman gerekiyor.' diye dönüş yaptılar. Ben de bunun üzerine 'Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa bu talebimi iletsem ne kaybederim?' diye düşündüm. Kumaş talebimi yazdım. Onlar da bana bir hafta içerisinde yanıt verdiler. Dilekçemin Edirne Valiliği'ne gönderildiğini söylediler. Hayalim gerçek oldu. Payetli kumaşın metresi çok pahalıydı. Hem kendime hem de arkadaşlarıma nişanlık ve düğünlük diktirecektik. Düğün hazırlıkları için masraflar da oluyordu. Gelinlik hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum."

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Bali de Kızılkan'ın payetli kumaş talebini vakıf mütevelli heyeti toplantısında değerlendirdiklerini ifade etti.

Genç kıza düğün hediyesi olarak bir miktar nakdi yardımda da bulunduklarını anlatan Bali, gelinliğin diktirilmesine katkı sunan TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu'na teşekkür etti.

Seher Kızılkan'ın babaannesi 72 yaşındaki Ayşe Kızılkan da torununu gelinlik içinde gördüğü için mutlu olduğunu ve çok duygulandığını aktardı.

- "İnsanların hayallerini yıkmamak gerekiyor"

Modacı Yaşariye Doğan ise genç bir kızın gelinlik hayali olduğunu duyduktan sonra seve seve yardımcı olduklarını anlattı.

İnsan hayatının önemli noktalarından birinin evlilik olduğunu dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Onun sevebileceği bir gelinliği giyiyor olması çok önemliydi. Biz yaparken çok beğendik. O da umarım gelinliğinin içinde çok mutlu olur. Diktiğimiz her kıyafeti özenle yapıyoruz ama genç kızımızın hayalini gerçekleştirmek için daha bir özenli çalıştık. Çünkü bir hayali süslemek çok önemlidir. Küçük bir kıza 'Büyüyünce ne olacaksın?' diye sorduğumuzda, 'Gelin olacağım.' der. Erkek çocuğu da asker olmak istediğini söyler. Bu hayaller bizim kültürümüzde önemlidir. İnsanların hayallerini yıkmamak gerekiyor. Kızımızın gelinlik hayali bizim için önemliydi. Her şeyi onun istediği gibi yaptık."

Doğan, Kızılkan'ın nişanlık kıyafetini de hediye olarak dikeceklerini sözlerine ekledi.

TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan da Seher'in gelinlik hayalini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.