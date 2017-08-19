Bin 726 metre yükseklikte sergi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bin 726 rakımlı Kaz Dağları'nın zirvesinde "Sarıkız ve Kazdağları Endemik Bitkileri" konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Fotoğraf sanatçısı ve Kaz Dağları alan kılavuzu Haşmet Demirbil ile ressam Serhan Kerestecioğlu tarafından bölgede yaşayan Tahtacı Türkmenlerinin 5 asırdır devam eden ve her yıl ağustos ayında düzenledikleri 10 günlük Kaz Dağları etkinliğine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan serginin açılışına, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş ile diğer ilgililer katıldı.

Kaymakam Sırmalı, açılışta yaptığı konuşmada, Kaz Dağları'nın Türkiye'nin önemli değerlerinden olduğunu belirterek, söz konusu bölgede her yıl Türkmen ve Yörük köylülerinin yaklaşık 10 gün boyunca konaklayıp geleneklerini yaşattığını söyledi.

Sırmalı, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından, sergiyi gezen davetliler Türkmenlerin konakladıkları çadırları ziyaret etti.



