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Bin çocuk yeni yıl hediyelerine kavuştu

- Sinop'ta "Bir Dilek de Sen Tut" Projesi kapsamında bin çocuğa yeni yılda diledikleri hediyeler verildi

Bin çocuk yeni yıl hediyelerine kavuştu

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Kent Konseyi Gençlik Meclisince düzenlenen "Bir Dilek de Sen Tut" Projesi kapsamında yaklaşık bin çocuk, yeni yılda diledikleri hediyelere kavuştu.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından bir ay önce Uğur Mumcu Meydanı'na konulan dilek kutusuna, dileklerini yazarak atan çocuklara hediyelerinin verilmesi için kentteki bir düğün salonunda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe, aileleriyle katılan çocuklara hediyelerini, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül verdi.

Karadeniz, yaptığı konuşmada, çocukların yeni yılını kutlayarak, "2018 yılında da sağlık, mutluluk yüzünüzden eksik olmasın. Tüm dünyada barışın yaşandığı mutlu bir hayat dileklerimle sizlere ve ailelerinize iyi yıllar diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Ergül de yeni yıla çocuklarla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Dünya çocuklarla çok güzel. Çocukluğun, gençliğin kıymetini bilin. Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisince düzenlenen Bir Dilek de Sen Tut Projesi'nin 6'ncısını gerçekleştirerek yaklaşık bin çocuğumuza diledikleri hediyeleri vermeye ve sizleri mutlu etmeye çalıştık. Dolayısıyla 2018 yılının herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Hediyelerini alan çocuklar mutluluklarını dile getirdi.

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