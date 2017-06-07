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Bin dolara aldığı hisselerini, değeri 2 milyon doları geçince vakfa bağışladı

- Amerikalı İkinci Dünya Savaşı gazisi, bin dolara aldığı hisselerini, değeri 2 milyon doları geçince doğal yaşamı koruma vakfına bağışladı

Bin dolara aldığı hisselerini, değeri 2 milyon doları geçince vakfa bağışladı

CHICAGO (AA) - ABD’nin Chicago kentinde yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Russ Gremel, bin ABD dolarına aldığı “Wallgreen” hisselerini, değeri 2 milyon ABD dolarını aşınca Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'na bağışladı.
Chicago’nun Jefferson Park bölgesindeki mütevazı bir evde yaşayan 98 yaşındaki gazi Gremel’in kuş ve doğal yaşamı koruma vakfı Illinois Audubon Topluluğu’na yaptığı astronomik bağış ABD’de gündem oluşturdu.
Gazi Gremel gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların ilaca olan taleplerinin her geçen gün artacağı düşüncesiyle “eczane” hissesi almayı tercih ettiğini ifade etti.
Hiç evlenmeyen ve 95 yıldır aynı evde yaşayan Gremel, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hisseleri satmayı düşünmediğini belirtti.
Mütevazi bir hayat sürmeyi tercih ettiğini sözlerine ekleyen Gremel, yulaf ezmesi ve dondurmanın en favori yiyecekleri olduğunu kaydetti. Gremel, bin dolara aldığı ve aradan geçen 70 yılda 2 milyon doların üzerinde bir servete dönüşen hisselerin doğal yaşamı korumak için kullanılacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
Illinois Audubon Topluluğu’nun söz konusu bağışı, 200 kuş ve 400 bitki türüne barınak sağlayacak yaklaşık 400 dönümlük “Gremel Vahşi Hayatı Koruma Alanı”nı oluşturmak için kullanacağı öğrenildi.

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Russ GramelChicago
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