Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adalet Bakanı Abdulhamit Gül fesh Danışmanlar Konseyini
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

"Binaları, depremi hiçe sayan bakış açısı yıkar"

- İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Koloğlu: - "Binaları yıkan deprem değil, depremi hiçe sayan bakış açıdır. Projesi mühendislik kurallarına uygun, kaliteli malzeme ve eğitimli, mesleki yeterlilik belgeli işçiyle yapılan bina zaten yıkılmaz" - "Doğru mühendislik, doğru planlama ve doğru malzeme ile depreme dayanıklı konutlar inşa ettiğimiz takdirde depremden korkmamıza gerek yok" - "Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek şehirlerimizin dönüşüm sürecinde yer alacak müteahhitlerin kriterlerinin açık bir şekilde belirlenmesi ülkemizin geleceği için hayati öneme sahiptir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, binaları depremin değil depremi hiçe sayan bakış açısının yıktığını belirterek, "Projesi mühendislik kurallarına uygun, kaliteli malzeme ve eğitimli, mesleki yeterlilik belgeli işçiyle yapılan bina zaten yıkılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, binaları depremlerin değil, depremleri hiçe sayan bakış açılarının yıktığını kaydederek, projesi mühendislik kurallarına uygun, kaliteli malzeme ve eğitimli, mesleki yeterlilik belgeli işçiyle yapılan binanın yıkılmayacağını aktardı.

Doğru mühendislik, doğru planlama ve doğru malzeme ile depreme dayanıklı konutlar inşa edildiği takdirde depremden korkulmasına gerek olmadığını dile getiren Koloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak burada doğru kelimesinin bir daha altını çizmek istiyorum. Çünkü ülkemizde inşaat müteahhitliğinin kriterlerinin tam olarak tanımlanmamış olması, bu işi yapmak isteyenlerde yeterlilik, lisans gibi belirleyici unsurların aranmaması isteyen hemen herkesin sektöre girebileceği bir iş alanı haline dönüştürmüştür. Müteahhit sayısında net açıklanmış bir veri yoktur ancak sayıları yüz binlerle ifade edilen müteahhit sıfatıyla iş yapan firma bulunmaktadır. Sektöre girişte bir sınırlama olmaması, işini gerektirdiği şartlara göre yapmayan müteahhitlerin varlık göstermesine neden olmuştur."

Koloğlu, bir mühendislik alanı olan müteahhitliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, insan hayatını hiçe sayan rant heveslilerinin oyun alanı olmaması gerektiğini vurguladı.


- "Müteahhitlik mesleğinin kriterleri belirlenmeli"


Koloğlu, bir daha böyle acılar yaşamamak için inşaat sektörünün tamamen bir mühendislik alanı olduğunun kabul edilmesi, müteahhitlik mesleğinin kriterlerinin belirlenmesi ve tüm sektör çalışanlarının eğitilerek sertifikalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Deprem ile yaşamak zorunda olunduğunun ve nitelikli, sağlam, güvenli, sürdürülebilir yapılar inşa edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Koloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerimiz de bir değişim ve dönüşüm sürecindedir. Bu dönüşüm, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek için bir fırsattır ancak bu süreç en düşük fiyat teklifini verenin hiçbir mesleki yetkinlik kontrolü ve yapı denetimine tabii olmadan yürütülebilecek bir süreç değildir, asla olmamalıdır.

Yalnızca fiyat odaklı bir bakış açısı ve aşırı düşük tekliflerle iş yapma kültürünün gelişmesi ülkemiz için çok ciddi bir tehlikedir. Aşırı düşük tekliflerle alınan bir ihalede yapı güvenliğinden ve kaliteden söz edilemez. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek şehirlerimizin dönüşüm sürecinde yer alacak müteahhitlerin kriterlerinin açık bir şekilde belirlenmesi ülkemizin geleceği için hayati öneme sahiptir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İNTES
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5