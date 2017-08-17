"Binaları, depremi hiçe sayan bakış açısı yıkar"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, binaları depremin değil depremi hiçe sayan bakış açısının yıktığını belirterek, "Projesi mühendislik kurallarına uygun, kaliteli malzeme ve eğitimli, mesleki yeterlilik belgeli işçiyle yapılan bina zaten yıkılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Koloğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, binaları depremlerin değil, depremleri hiçe sayan bakış açılarının yıktığını kaydederek, projesi mühendislik kurallarına uygun, kaliteli malzeme ve eğitimli, mesleki yeterlilik belgeli işçiyle yapılan binanın yıkılmayacağını aktardı.

Doğru mühendislik, doğru planlama ve doğru malzeme ile depreme dayanıklı konutlar inşa edildiği takdirde depremden korkulmasına gerek olmadığını dile getiren Koloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak burada doğru kelimesinin bir daha altını çizmek istiyorum. Çünkü ülkemizde inşaat müteahhitliğinin kriterlerinin tam olarak tanımlanmamış olması, bu işi yapmak isteyenlerde yeterlilik, lisans gibi belirleyici unsurların aranmaması isteyen hemen herkesin sektöre girebileceği bir iş alanı haline dönüştürmüştür. Müteahhit sayısında net açıklanmış bir veri yoktur ancak sayıları yüz binlerle ifade edilen müteahhit sıfatıyla iş yapan firma bulunmaktadır. Sektöre girişte bir sınırlama olmaması, işini gerektirdiği şartlara göre yapmayan müteahhitlerin varlık göstermesine neden olmuştur."

Koloğlu, bir mühendislik alanı olan müteahhitliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, insan hayatını hiçe sayan rant heveslilerinin oyun alanı olmaması gerektiğini vurguladı.





- "Müteahhitlik mesleğinin kriterleri belirlenmeli"





Koloğlu, bir daha böyle acılar yaşamamak için inşaat sektörünün tamamen bir mühendislik alanı olduğunun kabul edilmesi, müteahhitlik mesleğinin kriterlerinin belirlenmesi ve tüm sektör çalışanlarının eğitilerek sertifikalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Deprem ile yaşamak zorunda olunduğunun ve nitelikli, sağlam, güvenli, sürdürülebilir yapılar inşa edilmesinin gerekliliğini vurgulayan Koloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehirlerimiz de bir değişim ve dönüşüm sürecindedir. Bu dönüşüm, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek için bir fırsattır ancak bu süreç en düşük fiyat teklifini verenin hiçbir mesleki yetkinlik kontrolü ve yapı denetimine tabii olmadan yürütülebilecek bir süreç değildir, asla olmamalıdır.

Yalnızca fiyat odaklı bir bakış açısı ve aşırı düşük tekliflerle iş yapma kültürünün gelişmesi ülkemiz için çok ciddi bir tehlikedir. Aşırı düşük tekliflerle alınan bir ihalede yapı güvenliğinden ve kaliteden söz edilemez. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek şehirlerimizin dönüşüm sürecinde yer alacak müteahhitlerin kriterlerinin açık bir şekilde belirlenmesi ülkemizin geleceği için hayati öneme sahiptir."