Bingöl 1. Uluslararası Kısa Film Festivali

BİNGÖL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Belediye ve Bingöl Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen "1. Uluslararası Kısa Film Festivali"nin ödül töreni düzenlendi.

Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sinemanın önemine değinerek şöyle konuştu:

"Sinemanın evrensel dilinde bir ve beraberiz, sonsuza kadar da bir ve beraber olacağız. Sinema ve sanat bizi bir araya getiren, bizi bir millet yapan, bizi bir arada tutan en önemli faaliyetlerden bir tanesidir. Bingöl'e yol yapıldı, köprü yapıldı, hastane yapıldı ama Bingöl'e en çok sinema yakışıyor, sanat yakışıyor. Bu yıl birincisi yapıldı, inşallah bunları artırarak devam ettireceğiz."

Türkiye'deki sinemaya gitme oranlarına değinen Yayman, şunları söyledi:

"2017 senesi sinema izleyicileri bakımından Türkiye için bir rekor yılı oldu. Türkiye'de bu yıl sinemaya giden 70 milyon insan var ve bu Avrupa'nın rekoru. İnşallah sene bitmeden biz bu rekoru kırmış olduk. Avrupa'da yerli film izlemede birinciyiz. Bu oran yüzde 55'tir. Bu rakam neden önemli, dünya bir küreselleşme baskısı altındadır. Amerikan sinemasının, Hollywood'un, emperyalist sinemanın baskısı altında. İşte Türkiye, buna karşı duran ve yerli sineması ile buna hayır diyen ülkelerin başında geliyor."

Sanatçıları yoldaki ışıklara benzeten ve bu ışıkların hiç sönmemesi gerektiğini söyleyen Bingöl Valisi Ali Mantı, ülkenin birliği ve beraberliği için sanatçıların çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Festivalde birincilik ödülünü yönetmenliğini Oğuz Yağız'ın yaptığı "Toprak" filmi aldı. Yönetmen Soner Sert'in filmi "Hasta Bakıcı"ya ikincilik, Ömür Yıldırım'ım filmi "Darı"ya da üçüncülük ödülü verildi.

Tören, Kolpa grubunun konseriyle sona erdi.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, sinema sanatçıları, yönetmenler, oyuncular ve çok sayıda öğrenci katıldı.