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Bingöl merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu

- Bingöl merkezli İstanbul, Adana, İzmir ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli yakalandı - Operasyonda, kullanıma hazır canlı bomba yeleği, patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan ateşleyici ve fitiller ile elektrik güç kaynağı, 3 ruhsatsız av tüfeği ve uzun namlulu silah üstü dürbün ele geçirildi

Bingöl merkezli 5 ilde DEAŞ operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkezli 5 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Müdürlüğünce koordineli olarak terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 24 Temmuz 2017'de başlatılan operasyon 28 Aralık 2017'de tamamlandı.

Bingöl merkezli İstanbul, Adana, İzmir ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Y. (17) isimli suça sürüklenen çocuk, aynı gün adli mercilere sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 25 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 ikamet ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda, kullanıma hazır canlı bomba yeleği, patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanan ateşleyici ve fitiller ile elektrik güç kaynağı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 46 adet her biri 100 ABD doları olan toplam 4 bin 600 dolar ve uzun namlulu silah üstü dürbün ele geçirildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sürdürmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

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BİNGÖLBingöl ValiliğiDEAŞ Terör örgütüne Yönelik Operasyon
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