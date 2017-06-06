Bingöl merkezli 6 ilde kaçak sigara operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda, 363 bin 363 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde terörizmin en büyük finans kaynaklarından olan sigara kaçakçılığı ve organizasyonların deşifre edilmesi ve suça konu malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Bingöl merkezli Malatya, Elazığ, Muş, Bitlis ve Van'da belirlenen 63 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Solhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen operasyonda, 57 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, operasyonda 363 bin 393 paket kaçak sigara ele geçirildiği, şüphelilere 5 milyon 87 bin 502 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Operasyonda, suçta kullanılan 9 araca satılamaz devredilemez şerhi konulduğu, 2 araca ise el konularak Gümrük Müdürlüğüne teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Gözaltına alınan 36 şüpheliden 26'sı emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı, ikisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı." denildi.