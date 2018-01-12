Bingöl Valisi Mantı'dan şehit ailesine ziyaret

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Ali Mantı, terör operasyonunda şehit düşen güvenlik korucusu Mansur Salcan'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Mantı, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve Ilıcalar Belde Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök ile 4 Nisan 2017'de Genç ilçesinin Güzeldere köyü kırsalında PKK'lılara yönelik operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Salcan'ın (28) ailesine başsağlığı diledi.

Şehit yakınlarıyla görüşen Mantı, her zaman şehitlerin emanetlerine sahip çıkacaklarını söyledi. Salcan'ın vatan için şehit düştüğünü ifade eden Mantı, terör örgütü PKK ve destekçilerinin hiçbir zaman amaçlarına ulaşmayacaklarını vurguladı.

Mantı, daha sonra şehidin 2 çocuğuna çeşitli hediyeler verdi.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyü kırsalında 4 Nisan 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas yaşanmış, teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu güvenlik korucusu Mansur Salcan (28) şehit olmuştu. Olayda 4 güvenlik korucusu ile 1 asker hafif yaralanmıştı.



