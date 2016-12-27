Bingöl'de 16 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bir otomobilin bagajında 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alan İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi Genç Köprüsü mevkisindeki yol emniyet ve devriyesi sırasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldığı bildirildi.
Aramada, otomobilin bagajında 2 siyah poşet içerisinde 16 kilogram kubar esrar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.