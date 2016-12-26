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Bingöl'de 165 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 165 köye ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelindeki 278 köy yolundan 165'i,...

Bingöl'de 165 köy yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 165 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelindeki 278 köy yolundan 165'i, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışması, 120 personelin katılımıyla yürütülüyor.

Bu arada, kent merkezinde çatılarda biriken kar kütleleri, havaların ısınmasıyla düşmeye başladı. Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin üzerine düşen kar kütlesi nedeniyle araçta hasar oluştu.

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BİNGÖLKarla Mücadele
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