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Bingöl'de 30 köydeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

- Bingöl'ün Genç ilçesindeki 30 köy ve mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bingöl'de 30 köydeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 30 köy ve mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla Genç ilçesine bağlı Kazancık, Açıkalın, Olgunlar, Köklü, Büyükçağ, Gümüşlü, Yuvalı, Aslancık, Üzümcük, Kirişli, Hasenan, Taşkapı, Mezraa, Varvusen, Coşkunlar, Mezra, Yolaçtı, Kaynaklı, Toklu, Akpınar, Herkir, Kayacık, Yürekli, Doğanlar, Karzel, Kaygısız, Kaymaz, Sevimli, Sağgöze ve Yenice köy ve mahalleleri arasında kalan bölgede operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun yürütüldüğü bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5 Haziran'da saat 00.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 21.00'de sona erdiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara yasağa uydukları için teşekkür edildi.

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