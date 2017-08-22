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Bingöl’de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

- Boş bir alanda yığılı bulunan inşaat tahtalarının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle sündürüldü - Yangını söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ile 3 vatandaş hastaneye kaldırıldı

Bingöl’de çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de boş bir alanda bulunan tahtalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA'ların müdahalesiyle sündürüldü.

İnönü Mahallesi'ndeki boş bir alana yığılan inşaat tahtaları, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD ekibi ve TOMA'lar yangına müdahale etti.

Ekipler, olay yerine yakın olan bir yakıt istasyonu ile Rabia Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne alevlerin sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangın sündürüldü.

Sündürme çalışmaları esnasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri ile 3 vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

- Vali Mantı olay yerinde inceleme yaptı

Bingöl Valisi Ali Mantı, beraberindeki 49. Komando Tugay Komutanı Albay Ersin Altay, Belediye Başkan Yardımcısı Halim Sügü, Emniyet Müdürü Metin Akay olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Mantı, yangının çıkış nedeninin belli olmadığını belirtti.

Olayda can kaybının olmadığını ifade eden Mantı, yangının çıkış nedeniyle ilgili gerekli araştırmanın yapılacağını söyledi.





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