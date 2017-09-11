"Bingöl'de depremin izleri silinecek"

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesince hayata geçirilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 793 yapının yerine bin 108 konut inşa edilecek.

Kültür Mahallesi'nde başlatılan 2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında işlemleri tamamlanan hak sahiplerine kira yardımı yapılacak.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, yaptığı açıklamada, tapu devri işlemleri tamamlanan hak sahiplerine ait evrakların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmeye başlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile konuyla ilgili görüştüklerini dile getiren Barakazi, dosyaları Bakanlığa iletilen hak sahiplerine kira yardımlarının düzenli şekilde yapılacağını belirtti.

Barakazi, kira yardımlarına ilişkin bir mağduriyetin genel itibarıyla söz konusu olmayacağını aktardı.

- Hak sahiplerine çağrı

Hak sahiplerine tapu devri için çağrıda bulunan Barakazi, "Henüz işlemlerini yapamayan hak sahiplerimizin bir an evvel işlemlerini yapması gerekiyor. Tapu devir işlemleri ne kadar erken tamamlanırsa, kira yardımları da o kadar erken yapılır. Müracaatları esnasında hak sahiplerine gereken tüm kolaylık sağlanacak." diye konuştu.

- "Depremin izleri silinecek"



Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl'de 1971 yılında meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremi anımsatarak, kentsel dönüşüme tabi tutulan bölgedeki yapıların bu depremden sonra yapıldığını vurguladı.

"Proje ile Bingöl'deki depremin izleri silinecek. Projenin tamamlanmasıyla kentin çehresi değişecek." ifadesini kullanan Barakazi, şunları kaydetti:

"Yıkımı gerçekleştirilen 793 yapının yerine bin 108 konut inşa edilecek. Konutların yapım aşamasına geçtiğimizde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde projemizi tamamlayacağız. Mevcut halinde cami, ilkokul, sosyal donatı alanları ve yeterince ticari alanı bulunmayan bölgenin proje ile dönüştürülmesiyle, hem depremin izleri silinecek hem de kentimizin imajı yenilenecek."

Barakazi, Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer aldığına işaret ederek, projenin tamamlanmasıyla kentin farklı alanlarında bulunan ve depremsellik açısından risk teşkil eden konutların da dönüştürülmesi için çalışmalar yürüteceklerini aktardı.

Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı konutlar inşa edeceklerini anlatan Barakazi, aynı zamanda çarpık kentleşmenin önüne geçerek daha düzenli bir yapılaşmaya yöneleceklerini sözlerine ekledi.



