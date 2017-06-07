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Bingöl'de FETÖ sanığına ceza

- Örgütün "adliye imamı" olduğu ileri sürülen eski öğretmen, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Bingöl'de FETÖ sanığına ceza

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve örgütün "adliye imamı" olduğu ileri sürülen eski öğretmen A.R.G, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan eski öğretmen A.R.G ve avukatı hazır bulundu.

Sanık A.R.G, ifadesinde örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullanmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Savcı mütalaasında, sanığın 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u örgütün emir ve talimatları doğrultusunda kullandığı, böylece örgütün hiyerarşik yapısına dahil bulunduğu, tanık beyanlarından "adliye imamı" olduğunun anlaşıldığı, örgütle iltisaklı banka hesabına para yatırdığını belirtti.

Savcı, sanığın ''Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Öte yandan, sanığın hapis cezasına çarptırılmasının ardından duruşmada bulunan bir kişi, mahkeme heyetine bağırdı. Sanık A.R.G'nin oğlu olduğu öğrenilen kişinin Mahkeme Başkanı Ali Kara'nın talimatıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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