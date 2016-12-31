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Bingöl'de "geçici özel güvenlik bölgesi" uygulaması

- Genç ilçesine bağlı Kapılı bölgesinde "Geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Bingöl'de

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kapılı bölgesinde "Geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıların sosyal ve ekonomik gelişmeyi olumsuz etkilediği bildirildi.

Bu saldırılar nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı ifade edilen açıklamada, asayişi temin etmek için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tedbirler kapsamında, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, Genç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Kapılı bölgesinde, 31 Aralık 2016 – 14 Ocak 2017 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır."

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BİNGÖLBingöl ValiliğiBingöl'de 'geçici özel Güvenlik Bölgesi' Uygulaması
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