Bingöl'de geleneksel at yarışları yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde at yarışları yapıldı.

Toklular köyünde geleneksel olarak her yıl düzenlenen at yarışlarına 11 at katıldı. Bölge illerinden de katılımın olduğu yarışlar 3 kilometrelik mesafede gerçekleştirildi.

İki grup halinde iki tur atılmasıyla tamamlanan yarışmada ilk grupta birinciliği elde eden Muş'un Varto ilçesine bağlı Çayçatı köyünden Alican Şahin bin 800 lira, ikinci grupta birinci olan Karlıova ilçesine bağlı Dağçayır köyünden Müfrit Yılmaz da bin 200 lira para ödülünün sahibi oldu.

- "Dostluk içinde atlarını koşturuyorlar"

Toklular köyü muhtarı Fesih Kışlakçı, yaptığı açıklamada, Karlıova'da 30 yıldır düzenlenen at yarışlarının artık gelenekselleştiğini söyledi. Kışlakçı, yarışlar için destek beklediklerini dile getirdi.

Kışlakçı, "Yıllardır burada at koşturuyoruz. Son yıllarda katılım az. İstiyoruz ki bu geleneğimiz devam etsin. Çünkü her yıl düzenlediğimiz yarışlara çevre illerden gelen çok oluyor." dedi.

At yarışlarında hakemlik yapan Mahmut Bingöl, "Bu yörede bizim tek şenliğimiz var o da at yarışlarıdır. Herkes kardeşlik ve dostluk içinde atlarını koşturuyorlar." ifadesini kullandı.