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Bingöl'de karla mücadele çalışmaları

- Ekipler, yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen köy yollarını ulaşıma açmak için gayret ediyor

Bingöl'de karla mücadele çalışmaları

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 55 köyde ulaşım aksadı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, karla mücadele çalışması kapsamındaki 278 köy yolundan 55'i kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışması 120 personel, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 2 kar savurma aracıyla yürütülüyor.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Erhan Kayaokay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sancak beldesine bağlı Güngören köyü yolunda ekiplerin yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen yolu ulaşıma açmaya çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin yoğun çaba sarf ederek yolları açmaya çalıştığını aktaran Kayaokay, "Bazı köy yollarımızda tipi dolaysıyla yer yer 4-5 metre yüksekliğinde kar dolmuştur. Ekiplerimiz gece gündüz çalışarak karla mücadele çalışması yürütüyorlar. Yarın okullar açılıyor, bu yollardan servisler geçecek. Şu an 55 köy yolumuz ulaşıma kapalı, çalışmalar devam ediyor, güçlükle ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Kar kalınlığının fazla olduğu bölgelerde kepçeyle açılan yollar, greyder yardımıyla araçların geçişine hazırlanıyor.

Güngören yolunu saatler süren çalışmanın ardından ulaşıma açan kepçe operatörü Nihat Ezel, kar kış demeden mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Ezel, karı tabaka tabaka yararak yolu ulaşıma açtıklarını aktardı.

Güngören Köyü Muhtarı Süleyman Baraçkılıç, kar ve tipi nedeniyle köy yollarının 10 gün kapalı kaldığını, yolun açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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