Bingöl'de kentsel dönüşüm çalışmaları

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bin 232 konut yapılacak.

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kültür Mahallesi'nde 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında başlatılan konut yıkım çalışmalarını izledi.

Barakazi burada yaptığı açıklamada, İnönü Mahallesi'nde 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlandığını anımsatarak 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'ni ise Kültür Mahallesi'nde uygulandığını belirtti.

2003 depreminde hasar gören bin 71 konutun yıkıldığını dile getiren Barakazi, şöyle konuştu:

"Bin 71 konutu yıkıp yerine bin 232 konut yapacağız. Yıkım çalışmaları kısa bir sürede bitecek, konutları boşaltmayan bir kısım hak sahibine Ramazan Bayramı'na kadar süre verdik. Yıkılan yapıların bir an önce temizlenmesi, hem de vatandaşımızın bir an önce evine kavuşması amacıyla acele etmemiz gerekiyor. 2018 yılında herhangi bir aksaklık olmazsa kaba inşaatları tamamlamak istiyoruz."