Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Bingöl'de keskin nişancı silahı ele geçirildi

- Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi bulundu

Bingöl'de keskin nişancı silahı ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keskin nişancı silahı, mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında 13 Ağustos'ta Yayladere ilçesi Hemikan Mahallesi mülki sınırlarında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, "dragunov" keskin nişancı silahı, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait mühimmat, 6 el bombası, dürbün, sırt çantası, uyku tulumu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİNGÖLTerör Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5