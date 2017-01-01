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Bingöl'de leğenle kayak keyfi

- Yolçatı Kayak Merkezinde toplanan vatandaşlar, Bingöl Sosyal Olmayı Seviyorum Derneğince (SOS12) düzenlenen etkinlikte leğenlerle kayarak gönüllerince eğlendi - SOS12 Başkanı Topluk: - "İlimizde fazla sosyal aktivite olmadığı için dernek olarak bu işe öncülük ettik. Bine yakın öğrenci kitlesi var. Burada leğenlerle kayıyorlar, halay çekiyorlar ve canlı müzik dinleyerek güzel bir gün geçiriyorlar"

Bingöl'de leğenle kayak keyfi

BİNGÖL (AA) - Yolçatı Kayak Merkezinde toplanan vatandaşlar, Bingöl Sosyal Olmayı Seviyorum Derneğince (SOS12) düzenlenen etkinlikte leğenlerle kayarak gönüllerince eğlendi.

Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Yolçatı Kayak Merkezine SOS12 organizesiyle gelen vatandaşlar, dağıtılan leğenlerle kayak pistinde kayarken, yaşanan küçük kazalar izleyenleri korkuttu.

Etkinliğe katılanlar karda kayıp stres attı, davul zurna eşliğinde halay çekti, ayrıca katılımcılara çiğ köfte ikram edildi.

SOS12 Başkanı Osman Topluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak leğen şenliğinin beşincisini düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin kenti tanımasına yönelik yapıldığını anlatan Topluk, "Bizim amacımız Bingöl'e gelen öğrencilerin kenti daha iyi tanımaları için kayak merkezine getiriyoruz. İlimizde fazla sosyal aktivite olmadığı için dernek olarak biz bu işe öncülük ettik. Bine yakın öğrenci kitlesi var. Burada leğenle kayıyorlar, halay çekiyorlar ve canlı müzik dinleyerek güzel bir gün geçiriyorlar." ifadelerini kullandı.

Topluk, Bingöl'ün kış turizmi açısından Hesarek ve Yolçatı kayak merkezleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Bizim amacımız Bingöl'ü kayak merkezi yapmaktır." dedi.

Bingöl Üniversitesi öğrencilerinden Mehmet Özgül, final sınavları öncesi stres atmak için leğenle kaymaya geldiğini belirtti.

Özgül, "Kayak merkezine geldik, bayağı güzel eğlenceli geçiyor. Açıkçası değdi. Finaller haftasında güzel stres attık" ifadesini kullandı.

Esra Kaya ise ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını ve çok eğlendiğini dile getirdi.

Hande Öztaş da “Bu yıl Bingöl Üniversitesini kazandım. Bir değişiklik olsun diye bu etkinliğe katıldım. Final haftası olmasına rağmen geldik. Çok eğlenceli, herkesin katılmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Mazlum Yılmaz, "Leğenle kaymak çok güzel. SOS12 ekibine çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğin devamını bekliyoruz." diye konuştu.


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BİNGÖLLeğen Ile Kayak KeyfiSOS12 Derneği Başkanı Osman ToplukYolçatı Kayak Merkezi
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