Bingöl'de şehit asker için tören

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda dün şehit olan Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran için tören yapıldı.

Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, terörün hiçbir kutsalı tanımadığını belirterek, teröristlerin ramazan gününde Demirkıran'ı şehit ettiklerini söyledi.

"Vatanımıza kasteden kahpeler, bize ne mübarek günlerin hazzını yaşatıyorlar ne de huzur ve esenlik içinde idrak etmemize müsaade ediyorlar." ifadesini kullanan Köşger, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra bu tarz törenler yapmayız. Ramazan ayında memleketimiz hakiki manada bir bayram idrak eder ve bir daha bu bölgede bu coğrafyada kan akmaz. Bu coğrafyada kardeşliğin mayasını çalanlardan Yunus Emre'nin sözleriyle belki hüznümüzü ifade edecek olursak 'Bu dünyada bir nesneye, yanar içim, göynür özüm, Yiğit iken ölenlere, gök ekini biçmiş gibi' Ufuk'umuz da çok genç bir yaşta bu vatan, bayrak, millet ve mukaddesat için toprağa düştü."

İl Müftüsü Mecit Can tarafından okunan duanın ardından şehit Demirkıran'ın naaşı, memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesine gönderildi.

Törene, Köşger'in yanı sıra 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, 49'uncu Komando Tugayı Komutanı Piyade Albay Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş da katıldı.



