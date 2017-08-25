Bingöl'de şehit Eren Bülbül için tabela diktiler

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl merkeze bağlı Elmalı köyünde, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül anısına tabela dikildi.

Köylüler tarafından hazırlanan ve üzerinde şehidin fotoğrafı ile "İyi ki varsın Eren Bülbül" yazan çift yönlü tabela, Bingöl-Erzurum yolunun 30. kilometresindeki köy girişine konuldu.

Elmalı Köyü Muhtarı Rüştü Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşında katledilen şehit Eren Bülbül'ün hatırasını sonsuza kadar yaşatmak için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi. Şehitlik mertebesinin herkese nasip olmadığını dile getiren Tosun, terörle mücadelede Elmalı'nın 9 şehit verdiğini anımsattı.

Tosun, şöyle devam etti:

"Tekrar 'İyi ki varsın Eren' diyorum. Yeter artık. Bu acıyı en çok tadan Bingöl-Karlıova-Erzurum yolu üzerinde yer alan Elmalı köyü muhtarıyım. 9 şehidimiz var. Eren de bunlardan biridir, 10. şehidimiz oluyor. Bu acıyı en çok tadan biziz. İnşallah Eren son şehidimiz olur. Biz Laz'ıyla Kürt'üyle Türk'üyle Çerkez'iyle Abaza'sıyla bir bütünüz. Aynı Allah'a, aynı kitaba aynı peygambere inanıyoruz. Yeter artık diyorum. Türkçe, 'Yeter artık', Kürtçe, 'Edi bese' ve Zazaca 'Hin bes' diyorum."

- "Bu köye Ruslar giremedi"



Elmalı köyü girişinde "Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar, bu köye giremediler" yazılı tabela bulunduğunu anımsatan Tosun, "Köylülerimiz Birinci Dünya Savaşında Rusları bu köye sokmadılar. İnşallah bir daha o günleri görmeyeceğiz. Ülkemize, milletimize sadık köylüleriz. Herkese örnek olmayı diliyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Saim Aksoy da şehitlere saygı göstermek ve onların hatıralarını yaşatmak için tabelayı astıklarına işaret ederek "Yol güzergahı olduğu için bütün insanların görmesi için astık. 'İyi ki varsın Eren.' Hep kalbimizde olacaksın." değerlendirmesini yaptı.

Köylülerden Abdulllah Koçumboğrul ise Eren'in Türkiye'nin evladı olduğunu, onun hatırasını yaşatmayı görev bildiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu tabelayı dikmemizin amacı, Eren kardeşimizi sahiplenmektir. Biz Elmalı köyü olarak 10 şehidimiz vardır. Biz isteriz ki Karadeniz'de, Batı'da, Doğu'da her yerde böyle gurur verici şeyler yapılsın. Böylece birlik beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha da bütünleşir, tek yumruk haline geçeriz."

- "Yasin Börü ve arkadaşları gibi masumdu"

Köy sakinlerinden Çetin Korkmaz geçmişte yaşanan terör olaylarında köylerinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun şehit edildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Eren kardeşimize çok üzüldük. Eren kardeşimiz 15 yaşlarındaydı. Masum bir çocuktu. Aynen Yasin Börü ve arkadaşları gibi. Bizim köyümüzde de şehitlerimiz oldu. 8 yaşındaki kızımıza 30 tane kurşun sıktılar. Biz şehit acısını, şerefini, onurunu, gururunu da biliriz. Acıların paylaşılmasını da biliriz. Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. İyi ki varsın Eren, iyi ki vardın, hep var olacaksın. Tarih hep seni yazacak. Şehitlerimizle hep var olacaksın."