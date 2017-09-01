Bingöl'de şehit korucu için tören

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusu Nesip Özen için Genç ilçesinde tören düzenlendi.

Genç Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morgundan alınan şehit Özen'in (30) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi.

Vali Ali Mantı, törende yaptığı konuşmada, şehidi uğurlamak için toplandıklarını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliğinin ilelebet daim kalacağını belirten Mantı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatanımız bölünmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bayrağımız inmeyecektir. Bunun için Türk milleti kararlıdır, azimlidir, sonuna kadar mücadelesini yapacaktır. Şehidimizi son yolculuğuna uğurluyoruz. Bir tesellimiz Nesip kardeşimizi şehit eden alçak, hain telef oldu gitti. Ülkemizi içeriden ve dışarıdan bölmek isteyen hain güçler ile bunların içerideki maşaları, maalesef hainliklerine ve şeytanlıklarına devam ediyorlar. Ancak milletimiz nice badireler atlattı, nice zor günler geçirdi. Hiçbir zaman hürriyetini, istikbalini başkasına ipotek etmedi. Milletimiz her zaman her yerde bir ve beraber olarak birbirine kenetlenerek en zor günleri geçirmesini bilmiştir. Bu uğurda nice şehitler verdik."

Şehitlik mertebesinin önemine vurgu yapan Mantı, "Şehit Özen ve diğer şehitlerimiz ölmedi, aramızda yaşıyor." dedi.

İnananlar için ölümün bir başlangıç, inanmayanlar için bir yok oluş olduğunu ifade eden Mantı, Türk milletinin inanan bir millet, Türk milleti için ölümün bir başlangıç olduğunu, bu uğurda Türk milletinin mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğini kaydetti.

Vali Mantı, "Görüyoruz ki bir değil, on değil bir sürü hain birleşmiş, bu yüce milleti, Anadolu'yu, ana topraklarını yok etmek, bölmek, bizi birbirimize düşürmek için her ne ellerinden geliyorsa fazlasıyla yapmaya çalışıyorlar. Bu millet, bunların tuzaklarını yok edecek ve mücadelesine sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

Daha sonra şehidin cenazesi, Genç Yeni Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, Dereköy Köyü Mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Törene, şehidin yakınları, AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, 49. Komando Tugayı Komutan Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.