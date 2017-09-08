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Bingöl'de selden zarar gören köprü yenileniyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, sel felaketi sonucu yıkılan Vali Kurtuluş Şişmantürk Köprüsü'nü yeniden inşa etmek için çalışmaların başladığını bildirdi.Barakazi, yaptığı açıklamada, 13 Nisan 2017'de...

Bingöl'de selden zarar gören köprü yenileniyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, sel felaketi sonucu yıkılan Vali Kurtuluş Şişmantürk Köprüsü'nü yeniden inşa etmek için çalışmaların başladığını bildirdi.

Barakazi, yaptığı açıklamada, 13 Nisan 2017'de kentte meydana gelen sel felaketi sonucu yıkılarak kullanılamaz hale gelen Vali Kurtuluş Şişmantürk Köprüsü'nde yapım çalışmalarının başladığını belirtti.

Sel felaketi nedeniyle 18 milyon liralık bir zararın yaşandığını anımsatan Barakazi, köprünün yeniden yapılmasına kadar geçecek sürede vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici araç ve yaya köprüleri ivedilikle yapıldığını, araç ve yaya köprülerinin trafiğe açıldığını ifade etti.

Bu süreçten sonra eski köprünün yıkımı için çalışmalar yapıldığını aktaran Barakazi, şunları kaydetti:

"Sel felaketi nedeniyle yıkılan köprünün yerine yenisinin yapımına başladık. Vali Kurtuluş Şişmantürk Köprüsü'nün projesi Karayolları Elazığ Bölge Müdürlüğü'ne, eski köprüde askıda kalan içmesuyu ana hattımızın deplasesi için de İller Bankası Elazığ Bölge Müdürlüğü'ne projeler hazırlatıldı. Projelerin tamamlanmasıyla ve afet ödeneğinin belediyemize gelmesine müteakip ihale çalışmalarına başlanılarak, araç ve yaya köprüleri yapım ihalesi kısa süre önce yapıldı. İhaleyi alan firma yapım hazırlıklarına başladı. İhale kapsamında yapım işi süresi 75 gün olarak belirlendi. Köprünün 2017 yılı iş sezonu içerisinde bitirilmesi planlanıyor."




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BİNGÖLBingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi
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