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Bingöl'de terör operasyonu

- Bingöl'de terör örgütü PKK'nın 5 sığınağı imha edildi

Bingöl'de terör operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınak imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Eylül'de Genç ilçesi Dikpınar köyü kırsalında Şehi̇t Pi̇yade Onbaşı Miktad Sümer - 63 operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, ortaya çıkarılan 5 sığınakta, biri basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı, 10 kilogram amonyum nitrat, gazlı fırın, 10 kilogram el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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