Bingöl'de terör operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 6 el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, arazide tuzaklanmış 2 uzaktan komutalı, 1 basma düzenekli ve 3,25'er kilogramlık amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.