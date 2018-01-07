Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat OGD Tozlu Rona Yırcalı Olcay Çakır
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Bingöl’de terör operasyonu

- Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, bir doçka uçaksavar, çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bingöl’de terör operasyonu

BİNGÖL (AA) - Bingöl’de güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, bir doçka uçaksavar, çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Genç ilçesi sınırlarında terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, bir doçka uçaksavar, 79 uçaksavar mühimmatı, 16 el yapımı patlayıcı düzeneği, 22 elektrikli fünye, 1 kilogram A4 patlayıcı, 7 büyük tüp, 3 küçük tüp ve yaşam malzemesi ile kıyafet ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BİNGÖLTerör Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5