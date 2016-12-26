Bingöl'de terör operasyonunda 2 kişi tutuklandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kiğı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK üyesi ve işbirlikçilerine yönelik Adaklı ilçesinde yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Diğer 8 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.