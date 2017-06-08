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Bingöl'de terör örgütü PKK'nın 5 odalı sığınağı imha edildi

- Güvenlik güçlerince Yedisu ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 5 odalı sığınakta mühimmat, gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'nın 5 odalı sığınağı imha edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bulunan 5 odalı sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce bölücü terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 7 Haziran'da Yedisu ilçesi Elmalı köyü kırsalında "Şehi̇t Jandarma Komando Onbaşı Yaşar Kaya-14 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, ortaya çıkarılan 5 odalı sığınakta yapılan aramalarda bir miktar mühimmat, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Karlıova Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, ele geçirilen yaşam malzemeleri ve sığınak imha edildi. Delil niteliği olabilecek diğer malzemeler ise Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığınca muhafaza altına alındı.

Bingöl il genelinde, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı.

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BİNGÖLSığınakTerör Operasyonu
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