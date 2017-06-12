Bingöl'deki terör operasyonu

AYDIN (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran'ın (27) Sultanhisar ilçesindeki babaocağında yas var.

Şehidin Atça Mahallesi'ndeki baba evine acı haberi, Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve askeri yetkililer verdi.

Şehit haberini alan aile evin önüne Türk bayrağı astı.

Demirkıran'ın şehit olduğu haberini duyan yakınları da eve gelerek gözyaşı döktü.

Sinir krizi geçiren şehidin annesi Belkıs Demirkıran'a evin önünde bekleyen 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti.

Babasının vefat ettiği, şehidin ilk görev yerinin Bingöl olduğu öğrenildi.

Demirkıran'ın cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip ilçeden kaldırılacağı öğrenildi.

- Vali Koçak başsağlığı diledi

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, yaptığı yazılı açıklamayla şehidin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bilinmelidir ki milletimizi ve devletimizi bölmek ve yok etmek isteyen iç ve dış terör örgütlerine karşı her türlü mücadelemiz devam edecek, şehit ve gazilerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.







