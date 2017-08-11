Bingöl'deki terör operasyonu

BURSA (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde yürütülen terör operasyonu kapsamında keşif ve gözetleme yapan güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gençer'in Bursa'nın İnegöl ilçesindeki babaevinde yas var.

Evli ve 1 çocuk babası şehit Gençer'in Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber yetkililerce verildi. Haberi alan şehidin babası İsmail ve annesi Şekernaz Gençer ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin fenalaşan bazı yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.

Öte yandan aileyi, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Şehidin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Hüseyin Gençer'in naaşının yarın Kurşunlu Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.