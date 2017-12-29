Bingöl'deki uygulamada sürücü ve yolculara baklava ikramı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen uygulamaya katılan Vali Ali Mantı ve Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ekipler ile sürücü ve yolculara baklava ikram etti.

Bingöl'de Türkiye genelinde düzenlenen, "Huzur ve Güven" uygulaması 423 güvenlik görevlisinin katılımıyla 12 noktada gerçekleştirildi.

Vali Mantı, Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, uygulama noktalarını gezerek bilgi aldı.



Mantı yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarmanın Bingöl’ün huzuru için çalıştığını belirterek, uygulamada yer alarak ekiplere teşekkür etmek istediğini aktardı.

Vali Mantı, "Gerek emniyetimiz gerekse jandarmamız, başta emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız olmak üzere personel ile Bingöl'ün huzuru ve güveni için görev yapıyor. İllerimizin huzur ve güveni, ülkemizin huzur ve güveni demektir. Çok şükür Bingöl her gün çok güzel açılışlara, istihdamlara, güzel programlara ev sahipliği yapıyor. Ülkemiz de çok güzel yerlere gidiyor. İnşallah çok daha güzel günler Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bizlerin olacak." diye konuştu.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Coşkun ise Bingöl'de özellikle asayişin ve huzurun tesisinde büyük bir özveriyle bugüne kadar gayret gösteren Bingöl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı ile personele teşekkür ettiğini belirtti.

"Onların sayesinde Bingöl çok güzel günler yaşıyor. İnşallah vatanımızın her tarafında bu huzur ve sükun devam edecek. Teröre hiçbir şekilde halkımızla el ele vermek suretiyle geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Coşkun, ekiplere çalışmalarında başarı diledi.

Vali Mantı ile Coşkun, daha sonra uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile sürücü ve yolculara baklava ikramında bulundu.