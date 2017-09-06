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Binlerce Endonezyalı Myanmar Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi

Endonezya'da binlerce kişi Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Binlerce Endonezyalı Myanmar Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi

CAKARTA

Endonezya’da başkent Cakarta’daki Myanmar Büyükelçiliği önünde ve kentin işlek meydanı Bundaran HI'da bir araya gelen binlerce Endonezyalı, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara tepki gösterdi.

Myanmar karşıtı slogan atan ve "Arakan'daki katliamı durdur’" pankartları taşıyan göstericiler, hükümetten Myanmar Büyükelçisini sınır dışı etmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Protestolara katılan İrfan Maftuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı katliamlarla ilgili açıklamalarını hatırlatarak, "Arakan’daki zulme karşı tutumundan dolayı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Tüm liderlerin Erdoğan’ı örnek alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gösteriler nedeniyle başkentte birçok yol ulaşıma kapatılırken, başkent polisinin Myanmar'ın Cakarta Büyükelçiliği binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı dikkati çekti.

Pazar günü büyükelçilik binasına molotofkokteyli ile saldırı düzenlenmesi nedeniyle küçük çaplı yangın çıkmıştı.

Muhabir: Mahmut Atanur

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanCakartaDünyaEndonezyaMyanmar
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