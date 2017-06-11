Binlerce Vanlı

VAN (AA) - İpekyolu Belediye Başkanlığının düzenlediği "kardeşlik sofrası" etkinliğinde yaklaşık 13 bin kişi iftar sofrasında buluştu.

Ramazan etkinlikleri kapsamında her gün yüzlerce kişiye iftar yemeği veren İpekyolu Belediyesi, bugün düzenlediği final programında birlerce kişiyi aynı sofrada bir araya getirdi.

Program kapsamında kentin en işlek yeri olan Cumhuriyet Caddesi'ni dün geceden itibaren trafiğe kapatan belediye görevlileri, vatandaşlar için caddenin tamamına masa ve sandalye yerleştirdi.

Kırmızı-beyaz örtü ve Türk bayraklarıyla masaları süsleyen belediye görevlileri, caddenin birçok yerine kurulan istasyonlarda yemek dağıttı.

Bu sırada masaların arasında marş çalarak ilerleyen Nazilli Belediyesi Mehter Takımı da vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Alkışlarla mehteran takımına destek veren vatandaşlar, fotoğraf çekebilmek için birbiriyle yarıştı.

- "Kardeşlik sofrasında buluştuk"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Van'da ramazanın manevi atmosferini büyük bir yoğunlukla yaşadıklarını vurgulayan Öztürk, "Burada kardeşlik sofrasında bir araya geldik. Ramazan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden kurtuluştur. İpekyolu Belediyesi olarak ramazan etkinliklerimiz ramazanın başlangıcından itibaren devam ediyor. Bugünde bir final olarak kardeşlik sofrasında bir araya gelelim dedik. On binleri İpekyolu'nda kardeşlik sofrasında bir araya getirdik. Şu anda çok güzel bir katılım var. STK'lar, çocuklar, kadınlar herkes burada, inanın çok güzel bir atmosfer var şu anda Van'da." diye konuştu.

- 750 kişi görev yaptı

Öztürk, paylaşınca, bir araya gelince ramazanın daha anlamlı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ramazan sizlerle güzel anlayışıyla başladık ve devam ediyoruz. Ben buraya katılan herkese, bize sonuna kadar destek olan Valimize teşekkür ediyorum. Emniyetimize, sağlık çalışanlarına, İpekyolu Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok büyük bir organizasyon. Van, İpekyolu bu tabloyu özlemiş. Biz de bu özlemi giderdiysek ne mutlu bize. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Şu anda burada 300 polisimiz var, İpekyolu Belediyesi'nin 250 çalışanı var. Toplamda, kaymakamlık, vakıf, emniyet, sağlık, itfaiye derken 750'ye yakın bir çalışan kitlesi var. Büyük organizasyon biz 10 bin kişi planlamıştık ama 13 bin kişi civarında misafirimiz var. Van'da böyle bir tabloyu yakaladığımız için de emeği geçen, destek olan herkese de teşekkür ediyoruz."

- "İlk kez böyle bir tablo gördük"

Tatil için Van'a gelen ve iftar programına katılan İranlı turistlerden Seher Ahmedi, gördüğü tablo karşısında çok memnun olduğunu belirterek, "Ben aralıklarla İran'dan geliyorum. Van çok güzel bir şehir ve insanları çok iyi. Bugün burada iftar programını gördüm. Çok güzel ve çok büyük. Farklı bir ortam olmuş. Çok güzel buldum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ortam çok muhteşem. Burada olmaktan mutluyum. Burada iftar açmam, burada olmam ve Vanlılara misafir olmamı sağladığı için Rabbime şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Diyanet Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas ise düzenlediği etkinlikten dolayı İpekyolu Belediyesine teşekkür ederek, böylesi özel ve anlamlı etkinliklerin devam etmesini diledi.