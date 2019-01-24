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Bioderma'dan Çıldır Gölü üzerinde sergi

- Bioderma, Atoderm serisinden ilham alarak "Atoderm ile Doğu Ekspresi" projesi ile farkındalık çalışmasına imza attı

Bioderma'dan Çıldır Gölü üzerinde sergi
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İSTANBUL (AA) - Bioderma, kuru, çok kuru ve yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için geliştirilmiş Atoderm serisinden ilham alarak "Atoderm ile Doğu Ekspresi" projesi ile farkındalık çalışmasına imza attı.

Bioderma'dan yapılan açıklamaya göre, Karslı kadınlar, Sefa Yamak tarafından soğuk kış koşulları altında mücadele ederken fotoğraflandı, soğuktan etkilenen ciltlerin hikâyesi fotoğraf karelerine taşınarak Çıldır Gölü üzerinde sergilendi.

Çıldır Gölü'nden sonra 1-5 Mart'ta Trump AVM’de düzenlenecek sergiden elde edilecek tüm gelir, Kars sakinlerinin ihtiyaçları için kullanılacak.


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