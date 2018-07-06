BiP’te tek telefonda iki numara kullanma dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Türk mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP, İkinci Numaram BiP’te servisi sayesinde tek telefonda iki farklı numara kullanabilmeyi mümkün hale getiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, BiP sayesinde iki farklı numarayı artık tek cihazda kullanabilecek. Turkcell mühendisleri tarafından BiP’e kazandırılan bu yenilikçi özellik sayesinde, iki farklı numara kullananlar diğer hattını BiP’e taşıyarak, ikinci telefonlarına veda edecek. İkinci Numaram BiP’te servisi sayesinde BiP’e tanımlanacak ikinci numara ile BiP üzerinden arama yapılabilecek, aramalar karşılanabilecek ve SMS’ler alınabilecek. Böylece çift hat kullanmak zorunda olanlar ikinci cihaz taşıma derdinden kurtulacak.

Avrupa’da ve Türkiye’de bir ilk olan bu özellik çok kısa bir süre sonra yurt dışında BiP kullananlar için de hayata geçirilecek. Bu özellik sayesinde Avrupa’da yaşayan Türkler hem yaşadığı ülkenin hattını hem de Türkiye hattını tek telefonda kullanmaya başlayarak hatlarının kapanması derdinden de kurtulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dünyanın ilk dijital operatörü olarak dijital servisler geliştirme yolunda çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ülkelerin petrol rezervlerine değil, data rezervlerine bakılıyor. Türkiye bu anlamda önemli bir data üreticisi konumunda. Geniş ve genç bir nüfusa sahibiz. Dolayısıyla çok ciddi data üretme potansiyeli olan ve dijital dünyaya ekonomiye katılımı yüksek bir ülkeyiz. Turkcell olarak amaçlarımızdan bir tanesi Türkiye’nin datasının Türkiye’de kalması, ikincisi de datayı ham data değil işlenmiş data olarak tüketicilerimizle buluşturmak. Buna yönelik olarak da 3,5 yıldır çok ciddi şekilde dijital servislerin geliştirilmesi alanında Ar-Ge faaliyetleri yapıyoruz.

Bugün Türk mühendislerimizin geliştirdiği BiP, Grup Görüntülü Görüşme, Para Transferi, Anlık Karşılıklı Takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce sunmuştu. Şimdi de BiP’e yepyeni ve çok özel bir özellik geliyor. Yepyeni özelliğimiz ‘İkinci Numaram BiP'te’ ile yine bir ilke imza atmış olduk. BiP sayesinde artık tek telefonda iki numarayı kullanmak mümkün. BiP, eklenecek daha birçok yeni özelliği sayesinde dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek.”

İkinci Numaram BiP’te aboneliği BiP’ten Profil sekmesine giriliyor. Ayarlar bölümünden Arama Ayarları seçiliyor. İkinci Numaram BiP’te ayarı aktif hale getiriliyor. Abonelik için doğrudan yönlendirilecek BiP’in Keşfet alanındaki Turkcell Müşteri Hizmetleri kanalından abonelik işlemini gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar 23 milyondan fazla indirilen ve dünya genelinde 192 ülkede kullanılan BiP'in sahip olduğu diğer yenilikçi özellikler şöyle:

"Keşfet ile yüzlerce servise kolay erişim, grup görüntülü görüşme, cepten cebe hızlı ve kolay para transferi, anlık karşılıklı takip etme, oyunlar, BiP Web, Sürpriz Nokta ile konuma özel faydalar, BiP’ten her yöne arama, faks gönderme, çıkartma ve CAPS, kaybolan mesaj."