BiP’ten büyük ödüllü yarışmalara devam

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de bilgi yarışması geleneğini kökten değiştiren ilk mobil canlı bilgi yarışması Hadi, 2019’da da büyük ödül alışkanlığını sürdürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, canlı mobil bilgi yarışması Hadi, büyük ödüller vermeye devam ediyor. Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’in katkılarıyla düzenlenecek olan 20 Ocak'ta Hadi’de, 50 bin TL para ödülü, kazanan yarışmacılar arasında paylaştırılacak.

Hadi’de "herkes kazansın" diye joker desteği de yine BiP’ten gelecek. yarın saat 20.30’da BiP Hadi kanalı üzerinden herkesin alabileceği jokerlerle yarışma heyecanı daha uzun sürecek.

Her gün yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bilgi yarışması Hadi’de sunucu tarafından sorulan 12 soruya, 10 saniye içerisinde bir cevap vermeniz gerekiyor. 10 saniye içerisinde verilen cevap doğru ise bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor. Yarışmanın sonunda, tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar, yarışma öncesinde ilan edilen para ödülünü eşit olarak paylaşıyor.