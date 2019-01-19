Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya mersin Bursa
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

BiP’ten büyük ödüllü yarışmalara devam

- Hadi'nin yarın saat 20.30'daki yarışması 50 bin TL para ödülü kazanma imkanı sunuyor - Yarışmanın sonunda, tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar, yarışma öncesinde ilan edilen para ödülünü eşit olarak paylaşıyor

BiP’ten büyük ödüllü yarışmalara devam
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de bilgi yarışması geleneğini kökten değiştiren ilk mobil canlı bilgi yarışması Hadi, 2019’da da büyük ödül alışkanlığını sürdürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, canlı mobil bilgi yarışması Hadi, büyük ödüller vermeye devam ediyor. Türkiye’nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP’in katkılarıyla düzenlenecek olan 20 Ocak'ta Hadi’de, 50 bin TL para ödülü, kazanan yarışmacılar arasında paylaştırılacak.

Hadi’de "herkes kazansın" diye joker desteği de yine BiP’ten gelecek. yarın saat 20.30’da BiP Hadi kanalı üzerinden herkesin alabileceği jokerlerle yarışma heyecanı daha uzun sürecek.

Her gün yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bilgi yarışması Hadi’de sunucu tarafından sorulan 12 soruya, 10 saniye içerisinde bir cevap vermeniz gerekiyor. 10 saniye içerisinde verilen cevap doğru ise bir sonraki soruya geçmeye hak kazanılıyor. Yarışmanın sonunda, tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar, yarışma öncesinde ilan edilen para ödülünü eşit olarak paylaşıyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BiPHadiTurkcell
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1